El Circuito de Albacete prepara a sus comisarios de pista para las carreras de septiembre y octubre

En el Centro Ágora de Participación, medio centenar de aspirantes a comisarios de pista, han participado en un curso intensivo de formación, organizado por el Motoclub Albacete en el marco del convenio de colaboración que mantiene con el Circuito de Albacete para la preparación y desarrollo de pruebas deportivas.

A la jornada han asistido Miguel Carranza, responsable deportivo de la Copa de España de Motociclismo de la RFME, y José Luis Alonso, responsable del área de formación de la Federación. Ambos han destacado el valor de la capacitación técnica y la necesidad de contar con equipos de comisarios bien preparados para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las competiciones.

Durante la apertura del curso, el presidente del Consorcio del Circuito, Francisco Navarro, ha recordado a los asistentes “la importancia de su labor, imprescindible en el buen desarrollo de las carreras”, subrayando además la tradición de excelencia que siempre ha caracterizado a los comisarios de Albacete. En el grupo conviven participantes con experiencia previa y nuevas incorporaciones, lo que refuerza la continuidad y renovación del equipo humano del Circuito.

Este curso forma parte del programa de preparación de cara a la Copa de España de Velocidad, que se celebrará en el primer fin de semana de septiembre (5/6) y el Castellano-manchego de Velocidad que tendrá lugar en octubre en el Circuito de Albacete. Unos días antes de esa competición se desarrollará una segunda sesión práctica en pista, donde los aspirantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real.

El Circuito y el Motoclub Albacete continúan así fortaleciendo su colaboración para asegurar que las pruebas deportivas, en su vuelta al trazado manchego, cuenten con personal cualificado, reforzando la seguridad y el prestigio de las competiciones que en él se celebren.