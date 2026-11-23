Hay historias que no se miden en kilómetros, ni se explican con cronómetros, clasificaciones o medallas. Historias que empiezan con unas zapatillas y terminan convirtiéndose en amistades para toda la vida. De ésas está hecho el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete, impulsando ‘25 años corriendo en familia’, el libro conmemorativo de este cuarto de siglo.

Un libro de familia en el que importan más los sentimientos que los tiempos

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, ha definido la publicación como “el libro de familia del Circuito”, destacando la capacidad de Miguel Yeste, periodista y autor del libro, para recoger aquello que distingue a esta cita deportiva: el sentimiento de pertenencia que se ha ido creando durante 25 años entre quienes comparten las carreras de los pueblos de Albacete.

El presidente provincial ha señalado que, aunque el Circuito tiene una importante dimensión competitiva, su esencia va mucho más allá de los resultados deportivos. “Más que los tiempos, lo que importa son los sentimientos”, ha expresado, aludiendo a las amistades, las experiencias compartidas y las oportunidades de conocer mejor los municipios y, especialmente, a su gente.

En este sentido, ha dedicado palabras de reconocimiento a corredores y corredoras, ayuntamientos, voluntariado, personal de organización y a todas las personas que, desde distintas responsabilidades, hacen posible cada prueba.

También ha felicitado a Miguel Yeste por una obra que permite reconocer en sus páginas no sólo la evolución del Circuito, sino también a quienes le han dado vida.

En esa línea, Dani Sancha, diputado provincial de Deportes, ha compartido también su experiencia desde la doble perspectiva que le da ser corredor, subrayando que los verdaderos protagonistas de esta historia son los y las atletas que recorren cada fin de semana la geografía provincial.

El diputado ha agradecido expresamente el trabajo de quienes participaron en sus primeras etapas, de los sucesivos responsables del área y del personal técnico y administrativo que ha contribuido a su continuidad.

Sancha ha destacado igualmente el carácter colectivo de la publicación, construida también gracias a las fotografías, documentos y recuerdos aportados por numerosas personas vinculadas al atletismo provincial.

De las carreras con alpargatas a una historia de 25 años

Miguel Yeste ha explicado el intenso trabajo de investigación, documentación y entrevistas que ha dado forma a un libro que comenzó a gestarse hace aproximadamente un año y que ha terminado convirtiéndose en un recorrido por la memoria deportiva y humana de la provincia.

Ha relatado que la publicación viaja incluso más atrás del nacimiento del Circuito, recuperando fotografías de las antiguas carreras pedestres de los años cuarenta y cincuenta, cuando en las fiestas de los pueblos se corría prácticamente con alpargatas y los premios podían ser una gallina, un pollo o un jamón.

Desde aquellos antecedentes, el libro repasa figuras fundamentales del atletismo albacetense, como Antonio Amorós y Constantino Esparcia; las carreras que fueron surgiendo en Caudete, Hellín, Villamalea, Albacete, Madrigueras o Almansa; y el nacimiento, en 2001, de un proyecto que permitió reunir distintas pruebas bajo un mismo Circuito Provincial.

También recupera el papel de personas vinculadas a sus orígenes, como César Díaz, Fermín Gómez y Florencio García, así como el de quienes respaldaron institucionalmente aquella iniciativa.

El trabajo incluye un recorrido por las 25 ediciones, sus campeones y campeonas, sus protagonistas y las experiencias personales que explican por qué tantas personas han hecho de las carreras una parte inseparable de sus vidas.

Yeste ha agradecido especialmente las aportaciones documentales de Paco Villaescusa, Florencio García Garrido y Pedro Onrubia, cuyas fotografías han permitido recuperar algunos de los testimonios gráficos más antiguos.

“Cuando miro las páginas no veo sólo carreras, clasificaciones, fotografías o estadísticas. Veo madrugones, abrazos en la línea de meta y amigos que aparecieron un día con unas zapatillas y han acabado formando parte de nuestras vidas”, ha explicado el autor.

Tres atletas, tres maneras de contar una misma pasión

Uno de los momentos más especiales de la presentación ha llegado con la conversación mantenida por Miguel Yeste con tres protagonistas del Circuito, cuyas experiencias han permitido poner voz y rostro a diferentes capítulos de esta historia.

Manuel García, atleta y expresidente durante 25 años del Club Atletismo Albacete, ha recordado aquellos tiempos en los que correr era una actividad minoritaria y quienes practicaban atletismo prácticamente se conocían todos. “Corríamos cuatro y los cuatro nos conocíamos”, ha resumido, evocando una época muy diferente a la actual.

García, que acumula 21 medallas nacionales, ha destacado la transformación experimentada por el atletismo popular y, especialmente, la creciente presencia de mujeres en las carreras. Pero, por encima de los resultados y los reconocimientos deportivos, ha querido poner el acento en aquello que permanece después de tantos años: “Ya no somos corredores, somos familia, somos amigos”.

A su lado, Lucas Ruiz, uno de los atletas que ya participaban en el Circuito en 2001 y que continúa compitiendo a sus 81 años, ha demostrado que la pasión por correr no tiene fecha de caducidad. Con su particular sentido del humor, ha contado que sigue entrenando varios días a la semana y que una de sus rutinas consiste en recorrer más de once kilómetros atravesando hasta dieciséis veces los puentes de su itinerario habitual.

Antiguo pelotari, encontró en el atletismo una nueva pasión después de una lesión y, desde entonces, sigue afrontando las carreras con ilusión, experiencia y una buena dosis de estrategia: conocer el recorrido, administrar las fuerzas y saber cuándo reservar energías para la siguiente cuesta.

La tercera protagonista, María Ruiz Escribá, de Elche de la Sierra, ha ofrecido uno de los testimonios más significativos de la tarde al recordar las dificultades que encontraron las primeras mujeres que comenzaron a practicar atletismo popular en sus municipios.

María ha contado cómo, durante años, fue la única mujer que salía a correr por las calles y caminos de su localidad. Compaginaba los entrenamientos con las largas jornadas de trabajo en su papelería, aprovechando las primeras luces del día, los descansos del mediodía o las horas que encontraba disponibles.

“Me miraban como un bicho raro”, ha recordado con naturalidad, antes de expresar la satisfacción que siente al comprobar cómo aquella realidad ha cambiado y cómo hoy son muchas las mujeres que participan en las carreras. Aunque actualmente ya no puede correr y continúa haciendo ejercicio caminando, ha confesado que siente una mezcla de envidia sana y orgullo cuando ve pasar a otras corredoras, consciente de que su ejemplo también contribuyó a abrir camino.

Pepe Llorens, presente en cada recuerdo

La emoción ha tenido un nombre propio durante la presentación: Pepe Llorens, el histórico corredor de Caudete fallecido el pasado 20 de octubre, a los 88 años, después de haber participado en más de 700 carreras populares entre 2003 y 2020.

Con parte de su familia presente en el acto, Miguel Yeste ha querido dedicarle sus primeras palabras, recordando su manera de entender el atletismo y una frase que resume toda una filosofía de vida: “No quiero correr más deprisa, sólo quiero poder seguir corriendo”.

El periodista ha evocado su amistad con Pepe y la huella que dejó entre quienes compartieron con él tantos kilómetros, conversaciones y encuentros. Y Cabañero también ha tenido palabras de cariño para quien ha definido como un símbolo de todo lo que representa el Circuito.

Pero ha sido María Ruiz Escribá quien ha recuperado una de esas pequeñas historias capaces de explicar mejor que cualquier estadística el valor humano de las carreras populares. Ha recordado una de sus primeras participaciones en Yeste, en una jornada de mucho frío y viento, cuando Pepe Llorens se acercó para decirle: “María, tú ponte detrás de mí, que yo te tapo el aire”.

Una anécdota sencilla, compartida ante la familia del corredor, que ha resumido buena parte del espíritu de la tarde: compañerismo, generosidad y amistades que permanecen mucho después de cruzar la meta.

Una memoria colectiva que seguirá sumando kilómetros

La presentación ha permitido recuperar nombres, imágenes y vivencias de quienes abrieron camino en el atletismo provincial, incluidas las primeras mujeres que participaron en las pruebas del Circuito, como María Dolores Corredor Naranjo, también en el encuentro.

Miguel Yeste ha reconocido que, detrás de cada una de las aproximadamente 3.500 personas inscritas actualmente, existe una historia que merecería ser contada y que ninguna publicación podría recogerlas todas.

Por eso, ha expresado su deseo de que quienes abran el libro encuentren, aunque no aparezcan personalmente en sus páginas, alguna fotografía, recuerdo, anécdota o experiencia en la que reconocerse.

Porque, después de 25 años, lo mejor de esta historia no está en los kilómetros recorridos ni en las metas cruzadas, sino en todo lo que ha sucedido entre una salida y la siguiente. Y en esa familia que, carrera a carrera, sigue encontrando motivos para volver a ponerse las zapatillas.