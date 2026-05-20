Eurocaja Rural patrocinará las dos próximas ediciones de la '10K Nocturna'

El alcalde Manuel Serrano ha firmado un convenio con Eurocaja Rural para el patrocinio de las dos próximas ediciones de la 10K Nocturna Internacional. La entidad financiera estuvo representada en este acto por su presidente Javier López Martín y el director territorial Carlos Prior García. El alcalde, que estaba acompañado del concejal de Deportes Francisco Villaescusa, agradeció la implicación de las empresas en los grandes eventos deportivos, y muy especialmente esta cooperativa de crédito tan vinculada a Albacete que “es todo un ejemplo de colaboración público-privada para que podamos ofrecer una programación deportiva del más alto nivel. Además, es una invitación para que el mundo de la empresa avance en la responsabilidad social corporativa”.

El presidente de Eurocaja Rural, por su parte, resaltó la apuesta de la entidad por fomentar la actividad deportiva en Albacete apoyando eventos que generan dinamismo, cohesión social y proyección para la ciudad: “Compartimos los valores asociados al deporte, como el esfuerzo y el espíritu de superación, y nos alegra continuar respaldando iniciativas que contribuyen al bienestar de la sociedad generando valor, unión y sentimiento de comunidad. Igualmente, deseo felicitar a todos los participantes, organizadores y patrocinadores por formar parte de este gran evento, y por supuesto animar a toda la ciudadanía a salir a la calle y disfrutar de una gran noche que aúna fiesta y deporte”.

23 de mayo, la '10 K Nocturna'

La colaboración de Eurocaja para la 10K Nocturna Albacete de este año, que se celebrará este sábado, y también la del año que viene, incluirá las bolsas con obsequios y material que recibirán todos los participantes en la carrera. La imagen de Eurocaja Rural aparecerá en las camisetas y dorsales, en la web del evento, en cartelería y redes sociales, en arcos hinchables a lo largo del recorrido y en la salida y meta. Eurocaja Rural también aportará las banderolas de tiempo que servirán de indicativos para los atletas. Manuel Serrano destacó que “la 10K volverá a ser una prueba excepcional tanto a nivel deportivo como de seguimiento masivo ciudadano. La carrera va a contar con más de 7.000 participantes, con el aval de la Federación y todos los estándares de calidad, en lo que será sin duda una gran fiesta del atletismo en la ciudad. La Marca Albacete crece y la ciudad se promociona también gracias al deporte”.

El alcalde agradeció a Eurocaja Rural su apoyo que "demuestra que es una entidad cercana y comprometida con el desarrollo de Albacete. Este apoyo, como también el del resto de colaboradores y patrocinadores, nos anima a seguir trabajando desde el Ayuntamiento para consolidar a Albacete como la ciudad del deporte, por los valores y beneficios humanos y sociales de la práctica deportiva, y también por los beneficios que eventos como la 10K aportan a sectores como el comercio, la hostelería o la gastronomía”.