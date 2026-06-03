En Santander

La tienda del Racing exhibirá desde hoy la copa de campeón de Segunda División

Podrán contemplar y fotografiarse desde este miércoles, a partir de las 17.00 horas

Europa Press

Santander |

El Racing se proclama campeón de la Segunda División
El Racing se proclama campeón de la Segunda División | Real Racing Club

Los aficionados del Racing de Santander podrán contemplar y fotografiarse desde este miércoles, a partir de las 17.00 horas, con la copa de campeón de Segunda División 2025/2026.

Los verdiblancos levantaron el trofeo el pasado domingo, 31 de mayo, en los Campos de Sport de El Sardinero tras superar por 4-1 al Cádiz CF y finalizar LaLiga Hypermotion con 82 puntos.

Con la consecución del título de campeón de la categoría de plata por parte del conjunto racinguista --es la tercera vez en su historia que lo consigue-- se cerró una temporada en la que José Alberto y sus pupilos han logrado el retorno a Primera División 14 años después.

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