Más de 500 personas se concentran en Penagos contra la subestación y las torres del polígono eólico Briesa

Más de 500 personas -según la organización- se han concentrado en la mañana de este domingo en Penagos para mostrar su rechazo al proyecto del polígono eólico Briesa, convocados por la Plataforma Son Gigantes, junto al grupo vecinal contra la subestación del Arenal y el AMPA del CEI Ambrosio Díez Gómez.

La movilización ha tenido lugar en la Plaza del Arenal, junto a los terrenos previstos para la subestación de Saguales, un nudo eléctrico estratégico diseñado como punto de evacuación compartido por varios proyectos eólicos. Allí, unidos en círculo, los asistentes han escenificado un 'NO'.

En el transcurso de la concentración se ha hecho lectura de dos manifiestos por parte de la Plataforma vecinal y del AMPA. La primera ha expuesto "con firmeza" su rechazo al proyecto. "Ni subestación, ni torres, ni líneas de alta tensión", ha sentenciado.

"No vamos a permitir que conviertan nuestros valles en zonas de paso para una energía que se lleva fuera todo lo que aquí importa", han clamado desde el colectivo, y han afirmado que "no aceptan" que lo que "venden" como ecológico, en realidad sea "destrucción" que "devasta biodiversidad, destroza, fragmenta hábitats y rompe el equilibrio de las comunidades rurales".

Mientras el AMPA ha mostrado su "firme" oposición al parque eólico, previsto en las inmediaciones de la escuela y cerca de numerosas viviendas de familias de la comunidad educativa, en defensa de "la seguridad, la salud y el bienestar de las niñas y los niños".

El proyecto eólico, promovido por Tesera Energía 8 S.L.U. (grupo Villar Mir), proyecta 90 MW en las montañas de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), con 19 aerogeneradores de más de 170 metros de altura.

Su infraestructura de evacuación se articula en un corredor eléctrico hacia Cantabria, afectando a cinco municipios (Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero). Incluye una subestación en Espinosa, la subestación colectora Saguales (Penagos), una subestación de compensadores en Villaescusa y la conexión final a la subestación de Astillero 220 kV de Red Eléctrica.

El proyecto Briesa se publicó en el BOE (23 de julio) y en el BOC (28 de agosto de 2025), que marca el plazo autonómico de alegaciones actualmente abierto. Los ayuntamientos de Espinosa de los Monteros, Villaescusa o Penagos ya han expresado su rechazo.

Nuevos proyectos

En un comunicado, la Plataforma Son Gigantes ha advertido que la "presión" de los proyectos eólicos "no acaba" con Briesa, ya que nuevos como Las Américas 3 y 16 -en información pública y con afección en Villafufre, Villacarriedo, Vega de Pas y Selaya-, "agravan el escenario".

"Nos avasallan con proyectos fragmentados, pero la consecuencia es siempre la misma: una industrialización intensiva que erosiona el valor ambiental, cultural y social de los valles", ha denunciado.

Desde Son Gigantes han insistido en que los vecinos siguen "organizados, atentos y firmes", porque "esta lucha no acaba aquí", y porque "nuestros pueblos tienen derecho a un futuro vivo y con voz".

Además, han señalado que la recogida de alegaciones contra Briesa y los proyectos Las Américas 3 y 16 cuenta con el apoyo de más de 20 establecimientos y entidades en los municipios afectados.

Por último, el colectivo ha indicado que la información actualizada sobre las acciones y los puntos de entrega de alegaciones está disponible en la web www.songigantes.net.