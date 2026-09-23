El juzgado levanta las cautelares y el arco de Faro Santander seguirá por el momento cerrado al tráfico

La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha levantado este miércoles las cautelares para la apertura inmediata del paso de vehículos por el arco de Faro Santander, por lo que, por el momento, seguirá cerrado.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a los medios, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, que ha explicado que el juez considera que el último acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local elimina la posibilidad de cierre definitivo que motivaba las cautelares.

"El juez en ningún momento desdice aquello que ya ha establecido en el primer auto. Sencillamente viene a reconocer que el acuerdo a posteriori adoptado por el Ayuntamiento en una Junta de Gobierno Local merece la consideración para levantar esas cautelares", ha apostillado.

Y es que, según Martínez, el acuerdo reconoce que no hay un cierre definitivo de la vía y que se mantiene su capacidad o su posibilidad de circulación.

Así, Martínez ha subrayado que, ahora, el juez debe dirimir en el juicio cuáles son los vehículos que pueden pasar por debajo del arco de Faro Santander.

"La pregunta que le corresponde ahora responder al Ayuntamiento es que, habiendo asumido, ahora sí, a posteriori, que la circulación puede continuar o puede darse por debajo del arco, quién va a circular y cuándo se va a poder dar esa apertura porque no hay ningún impedimento legal ni material, como acreditan los informes municipales para que pueda darse la circulación a través de o por el paso bajo el arco", ha insistido.

Por otro lado, el edil ha informado de que sigue pendiente el recurso principal, es decir, la impugnación de la peatonalización de ese vial, ya que el juez considera válido o estima la consideración de IU.

"Lo deja pendiente porque aún no ha sido admitido ese recurso y estamos pendiente de que además se vengan sumando más interesados, como la comunidad de vecinos del número 12 de la calle Marcelino Sanz de Sautuola y otro colectivo que inminentemente también anunciará esa adhesión al recurso", ha avanzado.