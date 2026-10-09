La jueza de El Bocal cita a declarar el día 30 como testigos al jefe de grupo y a la responsable de calidad de Dragados

La jueza que instruye la causa por la tragedia de El Bocal ha citado el próximo 30 de octubre al jefe de grupo que trabajó junto al jefe de obra y a la responsable de calidad de la obra de Dragados, la empresa contratista que ejecutó la senda costera que incluye la pasarela que colapsó en marzo y causó la muerte de seis estudiantes y heridas graves a otra, para tomarles declaración como testigos. Será a las 9.30 y a las 10.00 horas.

También ha cursado citación a la persona vinculada a Fronda que se encargó de la fabricación de la pasarela, a la que escuchará a las 10.30 horas de ese mismo día.

A raíz de las últimas diligencias practicadas, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander quiere conocer la identidad de quienes intervinieron en la ejecución material de la pasarela para poder interrogarles acerca de distintas cuestiones técnicas sobre la construcción de esta infraestructura.

En este sentido, ha solicitado a Dragados que aporte "los procedimientos en materia de calidad en la obra" y también "los que afecten a la adquisición de materiales y productos que se van a colocar, verter o instalar en las dos obras que se ejecutan por la empresa para la administración del Estado vigentes en 2014".

Asimismo, pide a la empresa el documento denominado 'Plan de puntos de inspección' confeccionado en la fecha de autos en relación con la pasarela siniestrada.

Informe sobre la salud de la superviviente

Por otro lado, entre otras diligencias de investigación, la magistrada ha acordado que el médico forense emita informe provisional sobre el estado de salud de la única superviviente del accidente, a fin de conocer las lesiones sufridas y el tratamiento recibido para su cura.

Estas resoluciones no son firmes, ya que contra las mismas cabe interponer recurso de reforma, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en nota de prensa.