La Guardia Civil detiene al presunto autor de un doble homicidio ocurrido esta madrugada en Mataporquera

La Guardia Civil de Cantabria ha procedido esta mañana a la detención de un hombre de 52 años, como presunto autor de un doble homicidio ocurrido esta madrugada en Mataporquera-Valdeolea

Poco antes de las 4.30 horas de esta madrugada, la Guardia Civil fue alertada de una posible pelea en Mataporquera, en la calle la Libertad, donde a la llegada de los efectivos de este Cuerpo han encontrado a dos personas heridas por arma blanca, una en la vía pública que era atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital Tres Mares de Reinosa donde ha fallecido, y otra en la entrada de su domicilio, donde también ha fallecido.

Por estos hechos la Guardia Civil comenzó una investigación, encontrando en el lugar un arma blanca con resto de sangre que es intervenida para su análisis por si pudiera ser la utilizada en la agresión.

Igualmente se pudo averiguar la identidad del presunto autor, un varón de 52 años y vecino de la localidad, comenzando en ese mismo momento su búsqueda y estableciendo entorno a su domicilio un dispositivo de la Guardia Civil, al sospechar que se podía haber escondido en la misma.

Pasadas las 8.30 horas de esta mañana, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Cantabria ha realizado la entrada al mencionado domicilio, localizando y deteniendo al presunto autor de los hechos. Hasta el lugar se había desplazado también un negociador de este Cuerpo por si hubiera sido necesaria su intervención.

Por parte de la Guardia Civil se continúa la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, averiguándose que en la tarde de ayer ya hubo un incidente entre estas tres personas.