UGT convoca paros parciales en hospitales de Cantabria desde el 23 de octubre

UGT Sanidad ha iniciado hoy una campaña en los centros de Atención Especializada (AE) en contra de la creciente brecha salarial entre los profesionales de los centros hospitalarios y la Atención Primaria (AP) en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que incluye paros parciales de 15 minutos en los cuatro centros hospitalarios de la región desde el próximo 23 de octubre.

La campaña, “¿Eres trabajador de Primaria o de segunda?”, denuncia una brecha salarial con menores retribuciones en el personal de Atención Especializada en comparación a Atención Primaria que “es escandalosa, humillante e inasumible” y “se ha ido agravando con los distintos acuerdos parciales firmados desde 2019”.

Según precisa Fernando Carmona, secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, “siempre ha habido una brecha, pero cada acuerdo parcial la ha ido agrandando hasta hacerla obscena e inexplicable”.

La iniciativa de UGT Sanidad en demanda de la igualdad salarial en el Servicio Cántabro de Salud incluye visitas, cartas y material informativo destinado al personal de Atención Especializada; además de paros de 15 minutos, todos ellos a las 12 horas, en el Hospital de Sierrallana (23 de octubre), el de Valdecilla (30 de octubre), Laredo (6 de noviembre) y en el centro hospitalario campurriano de Tres Mares (13 de noviembre).

Según estimaciones del sindicato, una enfermera de Atención Especializada puede venir a cobrar entre 400 y 1.000 euros menos que una compañera en su misma categoría de Atención Primaria (entre 168.000 y 420.000 euros en 35 años de vida laboral); y en el personal de celadores, un profesional de hospital a turnos viene a percibir unos 300 euros mensuales menos y otro del turno de mañana unos 600 euros menos que un colega del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con dietas.

Brecha en todas las categorías

“Y esto pasa en todas las categorías profesionales”, recalca Carmona, que recuerda que, “sin ir más lejos, en la mesa sectorial de sanidad del pasado 9 de octubre, el SCS propuso subir un 27,97 % la prolongación de jornada de AP y UGT firmó el complemento de las matronas pero no esta subida”.

“No firmamos porque es otro acuerdo parcial que aumenta el abismo entre Atención Primaria y Atención Especializada”, agrega Carmona, tras matizar que “UGT pidió acabar con esta desigualdad a 1 de enero de 2027 y la respuesta fue que no hay dinero”.

“Y en esa misma mesa sectorial se plantean 1.449.245 euros solo este año para subir las cuantías salariales de Atención Primaria, por lo que sí hay dinero y no deja de ser inexplicable que no lo haya para corregir esta desigualdad”, añade el secretario de Sanidad de UGT en Cantabria.

Carmona destaca que “UGT advirtió el pasado mes de junio que trasladaría la situación a los profesionales si en otoño se mantenía la negativa a abrir una mesa retributiva, que el 24 de septiembre la Consejería de Salud se comprometió a crearla, aunque ni la propia Consejería ni el SCS dan sensación de querer acabar con esta diferencia”.

Carmona afirma que “el primer paso serán los paros de 15 minutos” y advierte que “no se trata de quitar nada a nadie, sino de dejar de aceptar que el lugar donde trabajas determine cuánto vale tu trabajo; por eso alzamos la voz contra la desigualdad retributiva”.