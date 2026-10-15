Maribel Fernández Mata, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

LEER MÁS Estas son las candidatas al VIII Premio Mujer Cantabria

Maribel Fernández Mata cuenta cómo su vida cambió el 8 de enero de 2001 cuando su hijo falleció víctima de accidente de tráfico. Fue atropellado en el barrio de Allendelagua, en Castro Urdiales, cuando apenas tenía 17 años.

Tras años participando en la Asociación Stop Accidente, hace unos años se convirtió en delegada de la asociación en Cantabria. Una organización que promueve diferentes iniciativas para la seguridad vial en la región y que, a nivel nacional, colabora con la Carrera Ponle Freno en Santander.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.