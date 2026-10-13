Valdecilla recuperará la actividad extraordinaria de tarde a partir de este jueves

El hospital de Valdecilla recuperará las peonadas al 50% a partir de este jueves, 15 de octubre, tras el compromiso de la consejería, adquirido con los anestesistas, de ejecutar las obras para habilitar seis camas de cuidados intermedios.

Camas destinadas a reanimación, como explica el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba, que se comenzarán a usar con pacientes de especialidades con mayor lista de espera.

Se empezará "con lo que se puede hacer ahora, que es un 50% de actividad y, sobre todo, en aquellas unidades que más lista de espera tienen, como trauma, ortopedia, urología y endoscopias, y con pacientes, digamos que no requieran ese tipo de vigilancia tan intensiva", según explica Raba.

El vicepresidente del Sindicato Médico mantiene que "posteriormente, a medida que vayan llegando tanto la dotación de enfermería como de monitores y en sí las camas con la obra que se va a acometer a finales o a mediados de enero, se podrá llegar al 100% de actividad" extraordinaria de tarde.

Raba mantiene que la mayoría de las cirugías no complejas se están realizando en Santa Clotilde u otros hospitales y Valdecilla solo hace las más complicadas. Se trata de pacientes que requieren de una vigilancia posoperatoria más intensiva que los pacientes normales, según Raba. Y como la unidad de reanimación no tenía camas suficientes, los anestesistas decidieron parar las peonadas.