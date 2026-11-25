La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

Además, en Cantabria y Asturias se mantiene la gratuidad para usuarios recurrentes del transporte ferroviario en ambas comunidades autónomas hasta la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico, con un coste de 3,1 y 5,6 millones de euros, respectivamente. La medida se acordó a raíz del problema de medidas de los diseñados con anterioridad y según el cual no cabrían por los túneles de la red de estas regiones.

Las nuevas unidades se empezaron a fabricar en febrero de 2024 y las primeras construidas están pendientes de las pruebas previas a su puesta en servicio.

Bonificación multiviaje

En cuanto a las medidas que han recibido luz verde esta jornada, se mantiene la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el 2026. Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1.213 millones de euros.

"Queremos seguir facilitando que la ciudadanía pueda utilizar el transporte público y hacer que sea más asequible en aras del compromiso con la movilidad sostenible", ha declarado Saiz.