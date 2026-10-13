Vecinos de Rucandial constituyen la Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander

Vecinos de Rucandial han constituido este sábado la Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander en una reunión que ha contado esta mañana con la presencia de alrededor de 200 personas en la sede de la Cooperativa del Campo San Román.

Su objetivo ahora es reunirse de forma urgente con el Gobierno de Cantabria (PP) y el Ayuntamiento de Santander (PP) y que vean que "esto va para adelante, que estamos todos juntos".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la asociación, Andrea Oria, quien ha denunciado que desde las instituciones no les han informado de este macroproyecto del Grupo Empresarial Real de Piasca que prevé la construcción de más de 7.000 viviendas --libres y de protección oficial--, la Ciudad de la Justicia y otra serie de infraestructuras como viales y zonas verdes en sus terrenos.

Durante la reunión se ha explicado a todos los asistentes en qué consiste la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional), ya que "mucha gente lo oye pero no sabe lo que es ni lo que implica, sobre todo los mayores", ha puntualizado Oria; así como se han mostrado los planos iniciales del proyecto de Real de Piasca, aunque "el plano real no lo han sacado a la luz", ha apostillado.

Y es que ha advertido de que son "muchísimas más viviendas y terrenos los que van a estar afectados" de los que en un primer momento se dijo, 37 según conformó el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), quien aseguró que todos serían realojados con los mismos metros de los que cuentan actualmente sus viviendas.

Un asunto que también han tratado los afectados en el encuentro. Al respecto, Oria ha criticado que estos realojamientos, en función de los planos que han podido analizar, se harán en un terreno que el grupo empresarial "no ha comprado y que no está en venta".

"Ahí está el primer error", ha sostenido, a la par que ha alertado de que habrá gente a los que se les dará un piso y otra, que ahora dispone de jardín, les darán una casa pero sin él porque "no lo contemplan". "Una casa normal y corriente, de los metros que sean, con el arquitecto que ellos han elegido y sin jardín. Ellos van a lo mínimo", ha criticado.

Se sienten "presionados y amenazados"

Según ha comentado Oria, representantes de los vecinos ya han mantenido un encuentro con Real de Piasca, en un primer momento a través de la Asociación Virgen de Loreto de Peñacastillo, que también se reunió con el Ayuntamiento y el Gobierno.

En dicha reunión, desde la empresa les pidieron que recabaran información de los vecinos para ponerse en contacto de forma individual, cosa que "no iban a hacer". Esta petición la reiteraron a otras dos vecinas con las que posteriormente se reunieron.

"Les interesa negociar de forma individual para poder conseguir el máximo porcentaje posible de terreno y así que todo sea más fácil para su proyecto", ha remarcado.

Además, la portavoz de la asociación ha indicado que la empresa habría enviado cartas certificadas a los afectados. Sin embargo, han acordado esta mañana que las van a devolver porque "aquí, quien tiene que venir, principalmente, es alguien del Gobierno, alguien del Ayuntamiento, y darnos las explicaciones necesarias. No un señor amenazando con que si no se lo vendemos nos van a expropiar", ha aseverado.

"Al final te sientes presionado y amenazado, pero yo tengo muy claro que no me voy a mover de mi casa y mis vecinos también lo tienen clarísimo. No nos vamos a mover de aquí", ha sentenciado Oria, que ha reconocido que viven "con incertidumbre y con miedo: Tengo todo y de repente paso a no tener nada... Mi casa pasa a ser un bosque de los que llaman ellos. ¿Será que no hay bosques en Cantabria?", ha enfatizado.

También ha puesto en cuestión la viabilidad del proyecto. "No pretendas tirar una vivienda para hacer un edificio de 30 plantas cuando no se puede por la aviación. Esto no es Madrid, es Cantabria".

Oria ha matizado que no están en contra del crecimiento de la ciudad, pero insta a que construyan en los solares vacíos y en los terrenos de los que ya disponen.

"Quiero que se respete el barrio. Hace seis meses el Ayuntamiento se ha gastado más de 600.000 euros en arreglarnos los viales. ¿Ahora vas a destruirlo?", ha lamentado.

A partir de ahora, y una vez que se presente el PSIR y se tengan "los planos reales" del proyecto, los integrantes de la asociación comenzarán a trabajar por grupos en el ámbito técnico, jurista, de comunicación y de protesta social.

Además, ya están en contacto con otros movimientos puestos en marcha a raíz de otros PSIRES, como 'La Mancha Gris' por el PSIR de Solía y los afectados de Ribamontán al Monte por el PSIR de Olucas Surf Center.