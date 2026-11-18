El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del proyecto 'Teleférico Mirador del Pas', promovido por la empresa pública CANTUR en el municipio de Vega de Pas.

La resolución concluye que la actuación es "ambientalmente viable" siempre que se incorporen y ejecuten las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas durante el procedimiento de evaluación ambiental, así como las adicionales fijadas en la propia declaración, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Asimismo, el documento destaca la utilización de infraestructuras y accesos ya existentes, lo que contribuye a "minimizar" la ocupación adicional del territorio y las afecciones sobre el entorno.

Además, considera "reducido" el impacto previsto durante la fase de explotación de la instalación y concluye que los riesgos ambientales identificados son "compatibles" con la actuación y pueden gestionarse adecuadamente mediante las medidas establecidas.

En concreto, el documento concluye que la propuesta "no afecta" directamente a los espacios de la Red Natura 2000 presentes en el entorno.

La evaluación, que ha analizado sus posibles efectos sobre la población, los espacios naturales protegidos, la vegetación, la fauna, el paisaje, los recursos hídricos, el patrimonio cultural, la calidad del aire y el cambio climático, incorpora medidas específicas para garantizar la conservación de la ZEC Río Pas y la ZEC Montaña Oriental, así como para ordenar el uso público y minimizar la presión sobre estos espacios naturales.

Entre las medidas recogidas en la declaración figuran la restauración ambiental y paisajística de las zonas afectadas por las obras, la revegetación con especies autóctonas, el seguimiento de aves y murciélagos, la adopción de medidas para evitar colisiones de avifauna con la infraestructura, la protección de cauces y vegetación de ribera y la realización de estudios geotécnicos para garantizar la estabilidad de las laderas.

Asimismo, la resolución establece un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental que se desarrollará durante toda la fase de construcción y, al menos, durante los cuatro primeros años de explotación de la instalación, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales previstas y corregir cualquier incidencia que pudiera detectarse.

Con la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable, el proyecto continúa su tramitación administrativa. Antes del inicio de las obras, será necesaria la obtención de las autorizaciones sectoriales, urbanísticas y administrativas que resulten preceptivas.

Durante la tramitación ambiental se han analizado cuatro alternativas de trazado, además de la opción de no actuación. Tras el correspondiente análisis de criterios ambientales, funcionales y económicos, se seleccionó la denominada G5 por considerarse la opción más adecuada.

La propuesta elegida contempla la construcción de un teleférico tricable de vaivén que conectará el entorno de la antigua estación de Yera con el paraje de Peñallana.

La infraestructura tendrá una longitud de 2,3 kilómetros y un desnivel de 430 metros, e incluirá dos torres intermedias y un aparcamiento con capacidad para 200 vehículos junto a la plataforma existente de los antiguos barracones. La inversión prevista para el desarrollo del proyecto ronda los 23 millones de euros.