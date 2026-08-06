Eclipse de sol en Cabárceno: tres enclaves privilegiado, con horario ampliado y refuerzo de transporte

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ampliará su horario con motivo del eclipse para facilitar que los visitantes que ya hayan accedido a la instalación durante esa jornada puedan disfrutar del fenómeno desde tres puntos verificados. Se han definido como espacios de visualización el Mirador del Rubí, el punto más elevado del parque, así como el recinto de Llamas y el Mirador de Hipopótamos.

Los servicios de hostelería ampliarán su horario y se habilitará una pequeña zona de avituallamiento en el Mirador del Rubí.

Con el objetivo de garantizar una circulación fluida, el tráfico dirigido hacia el extremo norte del parque quedará restringido. Los desplazamientos de los visitantes se facilitarán con la línea 1 de la telecabina, que se mantendrá en funcionamiento con salida desde Elefantes, y con el bus eco, que circulará desde La Mina hasta el telecabina habilitado realizando paradas en Gorilas, Rinocerontes y restaurante Los Osos.

Una de las particularidades de la experiencia en Cabárceno será la posibilidad de observar las reacciones de los animales ante el oscurecimiento provocado por el eclipse. Los comportamientos de los leones y de los elefantes africanos serán objeto de seguimiento y estudio por parte de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA). También se podrán observar las posibles respuestas ante las condiciones que se producirán durante el fenómeno de los hipopótamos anfibios y de las llamas.

Los titulares de la Tarjeta Amigo podrán acceder de forma gratuita hasta las 20:00 horas.