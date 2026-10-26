Consumo alerta de un nuevo fraude en WhatsApp que utiliza un falso concurso de baile para controlar cuentas

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha alertado sobre un nuevo fraude que se está propagando a través de WhatsApp mediante la apariencia de un supuesto concurso infantil de baile con el propósito de obtener acceso a perfiles de usuarios para utilizarlos, posteriormente, en nuevas acciones de suplantación y engaño.

Según ha explicado en nota de prensa, la maniobra comienza con la recepción de una petición aparentemente inocente enviada desde el número de una persona conocida.

En ella, se solicita apoyo para votar a una niña participante en un supuesto certamen de danza, utilizando un tono cercano y argumentos emocionales para animar a completar la participación. Precisamente, esa apariencia de normalidad constituye uno de los elementos "más peligrosos de esta práctica", ha señalado.

Consumo ha destacado que al proceder de alguien del entorno personal o profesional, muchas personas rebajan sus niveles de alerta y acceden al contenido sin sospechar que detrás se encuentra una actividad ilícita.

Tras acceder al vínculo facilitado, el usuario llega a una página que aparenta formar parte del proceso de votación.

Código para controlar la cuenta

En ese sitio, se solicita introducir un número de teléfono para continuar. Posteriormente, se muestran instrucciones destinadas a facilitar un código de verificación o completar determinados pasos relacionados con la asociación de dispositivos a una cuenta de WhatsApp.

Sin embargo, advierte la Dirección General, dicho código no tiene ninguna relación con la votación anunciada, y, en realidad, sirve para autorizar la conexión de un terminal controlado por terceros a la cuenta de la persona afectada.

Una vez conseguida esa autorización, quienes están detrás de la operación pueden utilizar la cuenta para enviar comunicaciones a otras personas, solicitar transferencias económicas haciéndose pasar por el titular o continuar extendiendo la misma campaña.

El Gobierno subraya que, en numerosos casos, el propietario sigue utilizando la aplicación con aparente normalidad y desconoce que existe una sesión activa bajo control ajeno.

Además, recuerda que los delincuentes recurren cada vez con mayor frecuencia a técnicas de ingeniería social basadas en la confianza.

Por ello, insiste en la necesidad de comprobar cualquier solicitud imprevista, incluso cuando aparentemente proceda de alguien del entorno cercano.

Teniendo en cuenta que las amenazas digitales evolucionan constantemente y buscan aprovechar los vínculos de confianza existentes entre las personas para aumentar su eficacia, el Ejecutivo autonómico insiste en la prevención por ser la herramienta más efectiva para evitar este tipo de situaciones.

Para ello, recomienda contrastar cualquier petición recibida y actuar con prudencia antes de facilitar información o seguir determinadas instrucciones, especialmente cuando esta incorpora enlaces externos o apela a la urgencia para provocar una reacción inmediata.

Recomendaciones

Ante este tipo de situaciones, la Dirección General de Comercio y Consumo recomienda mantener una actitud prudente frente a solicitudes inesperadas recibidas mediante aplicaciones de mensajería y confirmar cualquier petición a través de una llamada telefónica u otro canal alternativo de comunicación antes de seguir instrucciones o facilitar información.

Asimismo, aconseja no compartir claves, códigos temporales o credenciales de acceso, revisar periódicamente las sesiones activas y los dispositivos autorizados, activar la verificación en dos pasos siempre que esté disponible y mantener actualizados tanto el sistema operativo como las aplicaciones instaladas en los dispositivos.

Del mismo modo, resulta recomendable utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, así como desconfiar de aquellas comunicaciones que buscan generar presión o sensación de urgencia para provocar una respuesta inmediata.

Por último, aconseja conservar capturas de pantalla, conversaciones y cualquier otra evidencia relacionada con posibles incidentes de seguridad, además de comunicar estas situaciones a los organismos competentes para facilitar su investigación y prevenir nuevas víctimas.

Asimismo, Consumo incide en que las personas que necesiten orientación especializada en materia de ciberseguridad pueden dirigirse a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, disponible a través del teléfono gratuito 017.

La información completa y las recomendaciones para prevenir este tipo de engaños pueden consultarse en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X (Twitter) y LinkedIn).