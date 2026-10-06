La CNMC incluye a un nuevo directivo en la investigación por posible manipulación de licitaciones de obra en Cantabria

LEER MÁS La CNMC investiga a cuatro empresarios por un posible reparto de licitaciones de obra pública en Cantabria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado el expediente sancionador iniciado en 2025 por una posible manipulación de licitaciones en el mercado de la obra civil en Cantabria (S/004/25).

Las prácticas investigadas incluyen supuestos acuerdos y prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, destinados a manipular y repartirse las licitaciones convocadas por el Gobierno de Cantabria, ayuntamientos y otras entidades públicas, así como por clientes privados.

Ampliación del expediente

Ahora, el sancionador incluye a un directivo de la empresa Actividades de Seguridad Vial Cantábrico, S. L.

El expediente se inició en octubre del año pasado contra las siguientes empresas: Actividades de Seguridad Vial Cantábrico, S. L., Aglocan Servicios y Construcciones, S. L., Arruti Santander, S. A. (en liquidación), Cannor Obras y Servicios de Cantabria, S. L., Construcciones y Excavaciones Aníbal, S. L., Constructora Obras Públicas San Emeterio, S. A., Cuevas Gestión de Obras, S. L. U., Fernández Rosillo y Cía, S. L., Global Tektia, S. L., Palomera Obras y Proyectos, S. L., Rucecan, S. L. y Técnicos Asociados Minero Industriales, S. A.

Asimismo, el expediente también afectó a cuatro directivos de las empresas: Constructora Obras Públicas San Emeterio, S. A., Cuevas Gestión de Obras, S. L. U., Global Tektia, S. L. (antes, Excavaciones González Vega S. L.) y Palomera Obras y Proyectos, S. L.

Programa de clemencia

La investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC por su impacto sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.

El programa de clemencia permite a las empresas integrantes de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa si aportan pruebas que permitan detectarlo. Además, si finalmente son sancionadas, no se les aplicaría la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.