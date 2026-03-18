La CNMC investiga a cuatro empresarios por repartirse licitaciones de la obra pública en Cantabria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cree que cuatro empresarios de la construcción de Cantabria diseñaron y ejecutaron conductas anticompetitivas en el ámbito de la obra civil.

Según el documento al que ha tenido acceso Onda Cero, la investigación de Competencia iniciada en marzo de 2025 apunta a los empresarios Oscar San Emeterio, Juan Carlos Echevarría, Álvaro Quintanal y Javier Palomera, de las empresas Copsesa, Cuevas, Tektia y Palomera, respectivamente. En el acuerdo firmado, la directora de la Competencia cree que, "vista la documentación obrante en el expediente, se desprende la existencia de indicios de la participación directa en el diseño y ejecución de las conductas investigadas" por las CNMC.

Según la resolución de la directora de la Competencia, “existen indicios racionales” de “acuerdos o prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, para la manipulación y reparto de las licitaciones”. Según se explica en el documento, “la materialización de las prácticas se habría hecho efectiva, fundamentalmente, mediante la solicitud y presentación de ofertas ficticias”. Estas prácticas se podrían haber dado en licitaciones “convocadas por el Gobierno de Cantabria, Ayuntamientos y entidades públicas de la Comunidad”.

Según la Ley de Defensa de la Competencia, y según el acuerdo de la directora de Competencia al que ha tenido acceso Onda Cero, los cuatro empresarios se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

Dimisión

Una situación que podría haber provocado la primera dimisión. La de Javier Palomera como presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria. En la última reunión de la Junta Directiva de la Asociación, Palomera ha comunicado su cese por motivos personales y para “preservar el buen funcionamiento de la Asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige”.

Investigación de marzo de 2025

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comenzó la investigación de un posible reparto en diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción en Cantabria convocadas por organismos públicos nacionales, autonómicos y/o locales el año pasado.

Según informaba hace un año la CNMC en un comunicado, entre el 25 y el 27 de marzo inspeccionó las sedes de varias compañías del sector, de las que no ofrece ningún tipo de datos. Estas inspecciones suponen un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas, que ya está siendo comunicado a las empresas interesadas.