Alertas de la AEMET

Cantabria está este martes en aviso amarillo por calor y tormentas

Existe peligro de que los rayo generen incendios forestales en el interior de la comunidad, que mantiene un índice de incendios muy alto o extremo

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Playa de Somo, en Cantabria
Playa de Somo, en Cantabria | Agencias

Cantabria estará este martes, 7 de julio, en aviso amarillo (peligro bajo) por calor y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta por altas temperaturas estará vigente desde las 13.00 a las 21.00 horas por máximas de 34 grados centígrados en Liébana y en la Cantabria del Ebro, donde se podrán alcanzar puntualmente los 37ºC en el extremo sur.

Además, estas dos zonas y el centro y el valle de Villaverde estarán en alerta por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo desde las 14.00 a las 22.00 horas.

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