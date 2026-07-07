Cantabria está este martes en aviso amarillo por calor y tormentas

Cantabria estará este martes, 7 de julio, en aviso amarillo (peligro bajo) por calor y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta por altas temperaturas estará vigente desde las 13.00 a las 21.00 horas por máximas de 34 grados centígrados en Liébana y en la Cantabria del Ebro, donde se podrán alcanzar puntualmente los 37ºC en el extremo sur.

Además, estas dos zonas y el centro y el valle de Villaverde estarán en alerta por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo desde las 14.00 a las 22.00 horas.