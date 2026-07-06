Camargo abre la reserva de citas para el servicio móvil de DNI y pasaporte

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto la reserva para acceder al servicio móvil de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte, que comenzará a prestarse en el municipio los próximos 5 y 19 de agosto.

La unidad móvil, el Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional, se instalará en el patio que da acceso al Centro Cultural La Vidriera, donde los vecinos podrán realizar estos trámites sin necesidad de desplazarse a las comisarías de Santander o Torrelavega.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha manifestado que este nuevo recurso "acerca un servicio muy demandado al municipio" y facilita la realización de trámites administrativos "de una forma más cómoda y cercana para los camargueses". La atención se realizará exclusivamente mediante cita previa, que podrá solicitarse llamando al 942 25 14 00, de 09.00 a 14.00 horas.

En cada jornada se atenderá un máximo de 40 citas, distribuidas a razón de dos cada doce minutos, desde las 09.00 hasta las 12.48 horas. Cada cita corresponde a una única persona y a un único documento, por lo que quienes necesiten expedir o renovar tanto el DNI como el pasaporte deberán reservar dos citas independientes.

El coste de la expedición o renovación del DNI es de 12 euros, mientras que el del pasaporte asciende a 30 euros. Estarán exentas del pago de la tasa las personas pertenecientes a familias numerosas, así como quienes tramiten un cambio de domicilio con el DNI en vigor. Desde el servicio se recomienda acudir con el importe exacto para agilizar la atención.

Además de la expedición y renovación de ambos documentos, la unidad móvil permitirá actualizar los certificados digitales del DNI sin necesidad de cita previa, así como realizar otros trámites relacionados con la identidad digital.