Adjudicados los 46.000 bonos de la campaña ‘Vale + comercio’ de Santander

El Ayuntamiento de Santander ha adjudicado hoy los 46.000 bonos de la nueva campaña ‘Santander Vale+ Comercio’, mediante un sorteo realizado ante notario en el que han resultado premiados todos los vales con números desde el 9.892

Álvaro Lavín ha destacado el “éxito” de esta nueva campaña a la que se han inscrito un total de 14.379 personas y ha hecho hincapié en que se trata de “una ayuda directa a los comerciantes” además de “dinamizar la economía, favorecer el consumo en la ciudad y acercar a los santanderinos a los establecimientos de su ciudad”.

Los agraciados recibirán por SMS y correo electrónico un aviso anunciándoles que están a su disposición los 10 vales de 10 euros cada uno para consumir en la campaña, y que podrán obtenerlos en su espacio de cliente de la web www.santandervalemas.com

De esta manera, podrán utilizarlos en los establecimientos adheridos desde las 16.00 horas de hoy lunes, y durante 10 días y así sucesivamente hasta el 26 de noviembre, que finaliza la campaña.

“Nuevamente el Ayuntamiento vuelve a dar un paso al frente y se pone del lado de los comerciantes y de los ciudadanos, porque las campañas anteriores han dado resultados muy positivos. Siendo, además, la campaña más valorada por los propios comerciantes y establecida en estas fechas por su propia indicación”, ha subrayado Lavín.

Se trata de la séptima edición de esta campaña que tiene una inversión municipal de medio millón de euros y un total de 46.000 vales y con la que se espera generar un impacto económico de 1,5 millones.

La regla de canje para cada vale será de 10 euros por cada 25 euros de precio de venta, de forma que el ciudadano que canjee el vale solo tendrá que pagar 15 euros más su vale, lo que supondrá un descuento de hasta un 40% en su compra.

Para más información, www.santandervalemas.com