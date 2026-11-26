Criado en Cóbreces se tuvo que mudar de niño a Barcelona por sus padres y en cuanto escuchó a Alcalá Norte tuvo un flechazo, contactó con ellos y se trasladó a Madrid para tocar en la banda cambiando la guitarra por el bajo. Del Racing es desde siempre. "Para mí Javi Guerrero es una rock star. "Hemos vuelto a Primera División y no hay que fliparse, hay que mantener la categoría... ¡Pero es que el Racing está séptimo! Ojalá que ganen al Levante y pierda el Sevilla para ponerse en puestos UEFA", dice.

El músico está encantado con el Racing de José Alberto: "Ver al Racing es muy divertido, es puro rock and roll como dicen. Nos meterán 200 goles, pero jugaremos la UEFA". Sobre sus jugadores preferidos se queda con "Íñigo Vicente para mí es el mejor y quiero que Zabiri termine Pichichi y se lo quite a Mbappé y a Raphinha".

En X lo mismo le contesta C. Tangana que Rosalía o el propio Racing cuando ha pedido que el grupo haga el saque de honor... "Hay que tener cara, pero sería un sueño, ya me veo chutando la pelota en el centro del campo de El Sardinero", se ríe. El nuevo trabajo de Alcalá Norte, 'Dejémoslo como estaba', les llevará de gira a partir de febrero por todo el país y también fuera, ya han estado en México y Colombia. Ojalá que también de regreso a Cantabria.