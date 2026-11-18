El presidente de la Real Federación Española de Squash (RFES) es el cántabro José Luis Orizaola. Es el único presidente de las 66 federaciones nacionales que es cántabro. También forma parte del Comité Olímpico junto a Ruth Beitia y Jan Abascal. Su deporte será olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028 y espera que eso de a esta disciplina un impulso en España y en Cantabria. En nuestra comunidad hacen falta más instalaciones para acoger eventos importantes: "Necesitamos más pistas públicas. Es una pena que en el Complejo de Santander haya pistas de tenis o pádel o mesas de ping-pong y no de squash. Hace tiempo hablamos con el Ayuntamiento, pero está todo en stand-by", explica.

El pasado fin de semana se celebró la 26ª edición del Open Ayuntamiento de Astillero y la última prueba del Circuito Iberdrola, que es el gran evento del squash en Cantabria. Los ganadores del torneo fueron el andaluz Javier Martín y la gallega Marta Domínguez, la actual campeona del mundo universitaria.