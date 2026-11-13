Curiosidades del viaje del Racing a Trípoli

El bueno

Javi Clemente fue el Lawrence de Arabia del Al-Madina-Racing, protagonista entre palmeras El de Barakaldo es asesor externo del club libio y una leyenda en el país. Siendo seleccionador de Libia el conjunto magrebí logró su único título en 2014, un Campeonato de África de Naciones -el que solamente permite jugadores en las ligas del país-, y cuando dirigió a España se empeñó en concentrar a la selección en Puente Viesgo, algo impagable y por lo que Cantabria le está eternamente agradecida. El Rubio se hace querer allá donde va y se hace enorme pese a su baja estatura. Javi Clemente ejerció de anfitrión del Racing en Libia y todos acabaron encantados con él... Tanto, que se le trajeron de vuelta. El vasco regresó en el avión del conjunto santanderino sentando con José Alberto y hablando de fútbol, aunque tenía otro plan de vuelo para regresar. Del rock and roll al patapúm parriba o al revés. Dos grandes. Luego Íñigo Vicente, que se incorporaba a la concentración de Euskadi, le acercó a casa en su coche. Como le decía Rick al gendarme en el final de Casablanca en el aeropuerto y entre la niebla: «Presiento que este es el principio de una hermosa amistad».

El feo

Fue una pena que el partido se disputase en un estadio vacío. El campo, con una hierba alta e irregular, estaba rodeado de una fría pista de atletismo, aunque las bengalas calentaban una pequeña zona en la grada y todo el mundo aparentase estar muy animado. El Estadio Internacional de Trípoli puede albergar a cerca de 60.000 espectadores y apenas hubo 4.000 personas. Allí no están acostumbrados a pagar por el fútbol y el país está dividido en dos por un conflicto armado que no termina de resolverse, aunque la vida en Trípoli parezca transcurrir con normalidad. La organización estuvo de Champions, con fuegos artificiales, medallas para todos y trofeos gigantescos, un arco del triunfo romano es perfecto como símbolo de victoria. Lástima que quedase deslucido por un estadio despoblado, desértico... Aunque allí se consideró un éxito atraer a ese número de espectadores, no es habitual que haya ni público. Hacía 22 años que un equipo europeo no jugaba en Trípoli y demostraron que es un lugar seguro... Al Racing le salió todo bien: ni un lesionado, minutos para los menos habituales y un pastón. ¿Cuánto? En torno a los 200.000 euros, más otros 500 que pagaron allí mismo a Vicente por ser el mejor jugador del partido. Todo el viaje y la estancia corría a cargo del Al-Madina. Es feo hablar de números, aunque bonito que crezcan en la cuenta.

El malo

El Racing no deja la portería a cero ni ante el Al-Madina y esa debilidad defensiva sigue preocupando a cualquier racinguista. Aunque fuese de penalti y en un 1-2. La defensa con balón genera más boquetes en la defensa que un bombardeo de cruenta guerra. Se tiene más el esférico, pero se continúa perdiendo en posiciones peligrosas y con una zaga adelantada que deja muchos metros atrás. Falta contundencia y concentración. El parón de selecciones ha servido menos de lo esperado para corregir estos temas con ocho bajas, cuatro lesionados y cuatro internacionales, un amistoso con viaje largo y el fin de semana libre. El domingo llega un gallito ofensivo como la Real Sociedad... Solamente tres clubes han marcado más goles en lo que va de campaña en Primera, los tres grandes. Una prueba de fuego para una defensa de anchoas con mantequilla.