El bueno, feo y malo del Málaga-Racing

El bueno

Todas las películas cuentan con su héroe y en la del Málaga-Racing ese fue Julen Agirrezabala. El portero de Rentería firmó su mejor partido desde que llegó a Santander y es el primer encuentro en el que podemos asegurar que da puntos a su nuevo equipo. Al guardameta más goleado de Primera División le hacía falta una actuación memorable como la de La Rosaleda. Es el especialista de una película de acción que se lleva todos los golpes. En un momento de angustia, con el Málaga ahogando a un Racing que defiende igual que nada, Belocian se desesperaba reclamando a sus compañeros haciendo aspavientos que espabilasen. Los indios atacaban el fuerte por los cuatro costados y solamente quedaba Agirrezabala. Todo el pueblo se había escondido. Emitían Solo ante el peligro en pantalla grande y portería pequeña.

José Alberto tiene a uno que las para y a otro que las mete, Zabiri. Eso en el fútbol de antes se decía que hacía a un equipo campeón... O al menos debería dar para cumplir el objetivo. Con el Racing décimo tras doce jornadas, es muy pronto para disparar al pianista como en las viejas películas del salvaje Oeste.

El feo

El Racing fue el primer equipo que vistió de negro en LaLiga, un color que estaba hasta entonces reservado a los árbitros El club santanderino, siempre pionero. Y es una camiseta preciosa, pero si no ganas con ella... Todo parece feo. Una firma deportiva danesa que equipó a la escuadra cántabra llegó a preocuparse seriamente porque no vendían la "camiseta gafada" y un entrenador santanderino quemó una en el vestuario para demostrar a sus futbolistas que la maldición iba a quedar atrás y acabar con la superstición... Pero el Racing siguió sin ganar. Hollywood hace una saga de películas de miedo con menos. En Málaga se rompió una racha de 18 partidos sin ganar de negro, más de cuatro años. Antes tampoco se habían conseguido muchos más triunfos, aunque todo el mundo se acuerda del 2-4 en Bernabéu. La camiseta negra se queda ya junto a la muñeca Annabelle en casa de los Warren. Adiós, maleficio, adiós.

Malo

La victoria a domicilio libera al Racing y es compresible que el equipo estuviese ya condicionado y nervioso por no haber puntuado lejos de El Sardinero. "Se hacía bola", como decía el entrenador. Es vital ganar para seguir creciendo... Se mejora más con esos tres puntos que lamiéndose las heridas en un nuevo parón internacional de la competición.

Pero el triunfo en Málaga deja más preocupaciones que alguna derrota injusta como la de Getafe o Butarque. La defensa regaló un gol al rival en un error tremendo y con todo a favor, un hombre más, el resultado remontado ante un colista que no había ganado a nadie, el Racing se descompuso como el metal cuando le cae la sangre de una xenomorfo en Alien.

Ha transcurrido un tercio del campeonato y continuamos dándole vueltas a los problemas defensivos del equipo. No parece que se esté mejorando en esta faceta. Ni una portería a cero y 30 goles encajados en 12 partidos. Se trabaja muy mal atrás tanto individualmente como en lo colectivo. No se defiende ni sin balón ni con él porque se pierde la pelota en posiciones de máximo peligro. Es una cuestión de todos, pero es que cuesta encontrar a uno solo que se implique en estas tareas, gane duelos, esté concentrado y meta el pie mordiendo un poquito. El Málaga hizo más faltas. El rival siempre hace más faltas que el Racing... Y de malo a tonto hay una delgada línea roja. Falta oficio y algo de malicia en el terreno de juego desde que se fue a última hora ese colombiano del que usted se acuerda.