El bueno

Se habla mucho de Zabiri y no es para menos. El delantero marroquí nos tiene bailando a todos como en una de las raves que retratan en Sirāt (2025), ambientada en el Sahara Occidental. Pocos son capaces de marcar once goles en sus trece primeros partidos en Primera División y la lista nos deja con la boca abierta: Bellingham, Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo. Zabiri tiene 21 años, debutante en la categoría y apenas recién aterrizado en la élite más allá del Mundial Sub-20 que ganó con Marruecos. En Portugal jugó solamente 17 partidos en la máxima categoría con cinco goles. Le comparan con leyendas y ya le relacionan con los clubes grandes. Lo bueno es que acabará la temporada en el Racing más allá de los cantos de sirena. El Stade Rennes no puede romper la cesión y al club santanderino no le compensarían con suficiente dinero para hacerlo. Eso sí, la idea del club galo es traspasarle en verano... Y puede ser por más de 20 millones porque en Francia las cláusulas de rescisión no son válidas. Él es un confeso seguidor del Barcelona, pero la puja está abierta y el delantero muy centrado en el Racing.

El feo

Se enfadó José Alberto con el público que empezó a pitar y a gritar reclamando un cambio sobre el minuto 60 en el partido ante la Real. La primera sustitución no llegó hasta el 75 y fue muy ofensiva: Pablo por Canales. Se notaba que el Racing se estaban viniendo abajo con el 2-2, pero lo cierto es que mirabas al banquillo y tampoco había muchas soluciones dada la situación del encuentro. Entrar en frío a un partido loco es complicado. Solamente hizo otros dos cambios, ya en el 85 y en el 91 dando entrada a André Almeida y Facu. José Alberto no se mordió la lengua en la sala de prensa por ese clamor que le exigía mover el banquillo: "Tengo la sensación de que estaban más pendientes de si hago o no los cambios que de animar al equipo y el estadio estaba frío cuando estábamos ganando a un equipo de Champions". En realidad, el 'incidente sonoro' se produjo con tablas en el marcador. El técnico tiene personalidad y no se arruga: "Hay que animar y empujar. Los cambios los haré cuando crea que los tengo que hacer no porque me griten desde la grada. No es una crítica, tenemos una afición que es una maravilla que llena el estadio permanentemente y nos anima sin cesar, pero tenemos que darnos cuenta de que esto es Primera División y que nuestros jugadores se lo estaban dejando todo ante un equipo repleto de mundialistas. Yo tengo los datos físicos de mis jugadores para valorar los cambios. En este partido era muy difícil entrar desde el banquillo. A mí me da igual que me chillen o que me canten, yo voy a tomar las decisiones que creo que tengo que tomar en los momentos que considere para cambiar jugadores para refrescar o porque uno no esté bien".

El malo

Tenemos nuevo capítulo en el culebrón entre el Ayuntamiento de Santander y el Racing y lo peor es que no se atisba un final. Cristal (1985-1986) es una telenovela venezolana que arrasó las audiencias en su momento en España. Tenía 239 episodios de amoríos, desamores e increíbles giros argumentales. Gema Igual y Manolo Higuera pueden superar este folletín por entregas. El último desencuentro ha sido la obra de la cubierta, que es La historia interminable (1984) sin dragón volador. Seguramente haya que volver a licitarla de nuevo porque SIEC con un 50% más de lo presupuestado actual –el máximo permitido justificándolo mucho– es imposible que acabe los trabajos. Hablamos de años para empezar de nuevo. Higuera utilizará la vía de un contencioso-administrativo a la desesperada y con abogados de por medio el culebrón se parecerá más a la comedia dramática Ally McBeal (1997-2002). Llueve sobre mojado, gotas que son cascadas bajando de esa cubierta rota como un vidrio en el enésimo desastre... Y ojalá que no ocurra ninguna desgracia mientras los tribunales resuelven el conflicto entre las dos partes. La serie que quiere ver la afición en un futuro no muy lejano es la de Mega construcciones (2003-2011).