BALONMANO

Gustavo Alonso: "El objetivo se consiguió, pero el club entiende otra cosa"

El entrenador santanderino no seguirá en el Uneatlántico Pereda tras dos permanencias de mucho mérito en la División Oro

Fran Díez

Cantabria |

El Pereda acabó décimo de 14 equipos y salvado a falta de una jornada y tras un arranque de campeonato espectacular. "La temporada ha sido buena, estoy contento. Hemos dependido siempre de nosotras para salvar la categoría y no hemos pasado apuros. Hemos tenido una plantilla corta y hemos tenido dos lesiones importantes al inicio de la segunda vuelta, cuando nos jugábamos todo. La plantilla de 13 jugadores se ha notado por las bajas", explica Alonso.

"Nos ganamos un colchón al principio de temporada y eso nos dio tranquilidad", recuerda. La campaña pasada cogió al equipo porque jugaba su hija y debido a las circunstancias y se logró la permanencia. "Es una categoría muy complicada y con mucho nivel. Los dos años hemos salvado la categoría con antelación", apunta.

El club no ha sido muy elegante a la hora de comunicar que no va a continuar el curso que viene. "Entienden que había que haber acabado más arriba, eso me han explicado a última hora", cuenta.

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