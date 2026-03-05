REAL RACING CLUB

Peio Canales: "Desde pequeño he llevado algo del Racing"

Entrevista al futbolista del Racing recordando sus veraneos en Arredondo, donde nació su abuelo y su buena temporada en Santander

Fran Díez

Santander |

Su abuelo es de Arredondo y allí ha pasado Peio Canales los veranos y fiestas con sus hermano. Ahora está viviendo el Racing de una manera más cercaba y está encantado. Está cedido por el Athletic y anoche no se perdió la semifinal de Copa del Rey ante la Rea Sociedad... "Algo he comentado con Sangalli y Aldasoro, claro", comenta lacónico por la eliminación.

Repasamos todo la actualidad del Racing y su buena adaptación al equipo con el mediapunta de Barrika: "Estamos disfrutando al máximo de todo y aprovechando el momento, pero esta Segunda División es muy complicada y larga, así que pensamos en el partido a partido".

