Peio Canales: "Desde pequeño he llevado algo del Racing"

Su abuelo es de Arredondo y allí ha pasado Peio Canales los veranos y fiestas con sus hermano. Ahora está viviendo el Racing de una manera más cercaba y está encantado. Está cedido por el Athletic y anoche no se perdió la semifinal de Copa del Rey ante la Rea Sociedad... "Algo he comentado con Sangalli y Aldasoro, claro", comenta lacónico por la eliminación.

Repasamos todo la actualidad del Racing y su buena adaptación al equipo con el mediapunta de Barrika: "Estamos disfrutando al máximo de todo y aprovechando el momento, pero esta Segunda División es muy complicada y larga, así que pensamos en el partido a partido".