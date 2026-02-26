Marco Camus: "Mi tío siempre me decía que en el fútbol de antes había más patadas"

El futbolista cántabro de 24 años disputó 75 partidos con el primer equipo racinguista. Estuvo también cedido en el Córdoba y en el filial del Valencia, en dinámica del primer equipo. Esta experiencia en Chipre es su primera aventura en el fútbol internacional. Javier Rozada, que le tuvo en el Racing, es el técnico del conjunto chipriota. Es un club muy particular creado por un exfutbolista ruso y creador de contenidos que tuvo problemas en su país por denunciar la invasión de Ucrania.

El Ayuntamiento de Santander realizará esta sábado 28 de febrero a las 12 en el centro cívico Juan de Santander un homenaje a su tío Pedro Camus, leyenda del Racing y del Zaragoza. "Sobre todo cuando empezaba me dio muchos consejos. Siempre hablaba mucho con él de cómo había cambiado el fútbol y que ahora los centrales eran príncipes y que daban menos patadas a los delanteros que en su época", recuerda el extremo.

Repasamos su trayectoria, qué espera de esta experiencia en Chipre, su debut en Segunda con el Racing y la situación del equipo santanderino esta temporada. "Yo estuve viendo al equipo en el Estadio de la Cerámica hace dos temporadas, una tragedia, y ya digo que esta temporada tiene que ser, no me quedo en el ojalá. Este año es el año, cada vez se ha estado más cerca, aunque no hay que poner presión. Es el equipo que menos rachas negativas está teniendo y eso es importante en la categoría", apunta.