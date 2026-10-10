Sanidad celebra Día Mundial de la Salud Mental 2026 con el lema ‘Todo puede cambiar’

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de las Direcciones Generales de Salud Pública y de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que tiene lugar cada 10 de octubre, con la campaña que lleva como lema ‘Todo puede cambiar’. El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la población, reducir el estigma asociado a la salud mental, favorecer la petición de ayuda y reforzar el mensaje de que la recuperación del bienestar mental es posible, promoviendo una visión cercana, realista y esperanzadora, que indica que pequeños avances generan con el tiempo grandes transformaciones. Algunas recomendaciones que se trasladan a la población en este campaña ante la presencia de síntomas o diagnóstico de alguna patología son volver a salir de casa, dormir mejor, recuperar una rutina, quedar con alguien, o pedir ayuda cuando se necesita. Cada uno de estos gestos puede representar un primer paso hacia la recuperación.

La salud mental en Canarias

El SCS dispone de una red asistencial para la atención a la salud mental tanto en los centros hospitalarios como de atención comunitaria que se ha reforzado con un incremento de la plantilla del 5,8 por ciento con respecto a 2025. Actualmente la red cuenta con 756 profesionales asistenciales de las áreas de psiquiatría, psicología clínica, enfermería, terapia ocupacional y trabajo social. Durante 2025 se realizaron 345.755 consultas de atención especializada, en las que fueron atendidos 82.319 pacientes. Estas cifras suponen un incremento del 1,7 por ciento en el número de consultas respecto al año anterior.

Formación Sanitaria Especializada en Salud Mental

El Servicio Canario de la Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, cuenta con dos unidades docentes multiprofesionales específicas para la formación en Salud Mental, ubicadas en Gran Canaria y en Tenerife que disponen de comisión de docencia propia y están acreditadas para la formación de especialistas en Psiquiatría de Adultos, Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental. Actualmente estas unidades cuentan con más de un centenar de profesionales en formación.

14 nuevos recursos de salud mental

Además, el SCS ha incrementado en los últimos tres años el número de recursos asistenciales, especialmente los destinados a la atención de la salud mental infanto-juvenil, la hospitalización domiciliaria y los trastornos de la conducta alimentaria.

En este periodo, se han activado un total de ocho recursos destinados a menores:

- Dos nuevas unidades de salud mental infantojuvenil en Gran Canaria.

- Una unidad de Atención Temprana (UAT) en Lanzarote.

- Se ha creado una tercera Unidad de Atención Temprana en Tenerife, ubicada en el Hospital del Sur.

- Se han puesto en marcha dos unidades de atención domiciliaria para menores con trastorno mental grave, una en Lanzarote y otra en Tenerife.

- Se está desarrollando el Programa de Prevención del Suicidio en el Ámbito Educativo.

- Y también están activas dos unidades ambulatorias en las islas capitalinas dentro del programa de Unidades Psicosociales Ambulatorias para Infancia Migrante (UPAIM).

En lo que se refiere a población adulta, se han presentado un total de seis recursos:

- La Unidad de hospitalización y el Hospital de día de TCA para población adulta.

- Una unidad de Rehabilitación Psicosocial y una unidad de noche en La Palma

- Pilotaje del proyecto Mejora, de atención a personas sin hogar con problemas de adicciones y salud mental (2025 en LP y 2026 en Sta Cruz)

- Programa pionero de atención a mujeres con trastorno mental grave durante el embarazo, el parto y el puerperio, para realizar un acompañamiento terapéutico adecuado a cada situación y momento

Una prioridad de Salud Pública

La salud mental se ha consolidado en los últimos años como una de las principales prioridades de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse en su entorno. Además, destaca su valor intrínseco y fundamental, al forma parte de nuestro bienestar general. Existen estrategias asequibles, eficaces y viables para promover, proteger y recuperar la salud mental. El informe World mental health today: latest data, publicado por la OMS en septiembre de 2025, estima que más de 1.000 millones de personas viven en el mundo con algún trastorno de salud mental.

La ansiedad y la depresión se encuentran entre las afecciones más frecuentes y los trastornos de salud mental constituyen una de las principales causas de discapacidad. La OMS advierte, además, de que la respuesta de los sistemas sanitarios continúa siendo insuficiente y reclama una mayor inversión y el desarrollo de modelos de atención comunitaria y centrados en las personas.