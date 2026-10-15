La Provincia 53 rescata en Las Palmas la memoria del Sáhara y reivindica una historia que España no debe olvidar

Hay historias que permanecen durante décadas en los márgenes de la memoria colectiva, apenas mencionadas en los libros de texto y relegadas a los recuerdos de quienes las vivieron. La presencia española en el Sáhara Occidental es una de ellas. Anoche, en Casa África, el periodismo volvió a situarla en el centro de la conversación .

El galardón, concedido por Casa África y la Agencia EFE, reconoce el trabajo dirigido y realizado por el periodista Jorge Abad, narrado por Carlos Alsina y producido por María Jesús Moreno. La elección de un documental sonoro para recuperar un capítulo complejo de la historia española subraya las posibilidades de un formato que invita a escuchar sin prisas, reconstruir los acontecimientos a través de testimonios y comprender las consecuencias humanas de las decisiones políticas. La Provincia 53 recorre, a lo largo de quince episodios, aproximadamente un siglo de relaciones entre España y el Sáhara Occidental. Desde la colonización del territorio hasta la retirada española de 1975, la serie reconstruye una historia en la que confluyen decisiones gubernamentales, intereses geopolíticos, experiencias personales y destinos colectivos. El documental reúne las voces de una veintena de especialistas, historiadores españoles y saharauis, militares y testigos directos. No se limita a ordenar fechas y acontecimientos: trata de explicar cómo se llegó a la salida de España y qué implicaciones tuvo para la población saharaui.

Jorge Abad durante la entrega del premio | Casa África

Antes de la ceremonia, Abad defendió la necesidad de recuperar un episodio histórico del que, en sus palabras, se habla y se enseña poco. Su propósito, explicó, es que el conocimiento permita entender los vínculos entre ambos territorios y las responsabilidades que España mantiene respecto al presente y el futuro del Sáhara Occidental. El director también ha destacado la diversidad de quienes se han acercado a la serie: personas mayores que reconocen una etapa que marcó sus vidas y jóvenes que descubren por primera vez unos acontecimientos cuyas consecuencias no han desaparecido. Esa distancia entre la importancia histórica de los hechos y su escasa presencia en el debate público constituye uno de los argumentos centrales del reconocimiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, la historia del Sáhara no es una cuestión lejana. La proximidad geográfica se tradujo durante décadas en relaciones laborales, comerciales, familiares y humanas entre las islas y el territorio africano. Abad ha reivindicado especialmente ese vínculo. Canarias fue el territorio español que más población civil aportó al Sáhara y, tras la salida precipitada de 1975, recibió a miles de personas que tuvieron que abandonar sus hogares de un día para otro. La llegada de quienes dejaron atrás el territorio obligó a responder a necesidades inmediatas de vivienda, educación y atención sanitaria. Para las islas, aquel episodio no fue únicamente una consecuencia de la política exterior española, sino también una experiencia social que dejó huella a ambos lados del océano. El documental recupera esa dimensión y ayuda a comprender por qué la historia saharaui forma parte también de la memoria canaria. Los vínculos no terminaron con la retirada española: permanecen en los recuerdos de quienes vivieron aquella época y en las relaciones que todavía conectan a ambas sociedades.

Foto de familia del acto anoche en Casa África | Casa África

La fuerza de La Provincia 53 reside en buena medida en la combinación de documentación histórica y testimonios. Las voces de sus protagonistas permiten acercarse a decisiones y episodios que, contemplados únicamente desde la cronología política, podrían perder su dimensión humana.

Un premio para el periodismo que recupera la memoria

El Premio Saliou Traoré lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de la Agencia EFE, fallecido en Dakar en 2018. Su objetivo es reconocer trabajos periodísticos en español que contribuyan a explicar la realidad africana con rigor y profundidad. En esta octava edición, el jurado ha distinguido el valor documental de una producción que recupera una parte de la historia compartida entre España y el Sáhara Occidental y propone al público una reflexión sobre sus consecuencias. El reconocimiento, dotado con 5.000 euros y una escultura conmemorativa diseñada por María de Frutos, supone también un respaldo al periodismo sonoro como herramienta para investigar, contextualizar y divulgar asuntos que requieren algo más que la inmediatez informativa.