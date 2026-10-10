Activan un plan para frenar el caos de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria por las obras del colector

Trabajos nocturnos y traslado de las paradas

Las tareas de reorganización y señalización están previstas entre el 12 y el 17 de octubre, de 22:00 a 06:00 horas. Los cambios en la vía comenzarán a ser perceptibles a partir del martes 13, tras la primera noche de trabajos. La estación de Guaguas Municipales del Teatro mantendrá su funcionamiento habitual hasta el domingo 18 de octubre, inclusive.

A partir del lunes 19 de octubre, las paradas y los puntos de inicio y final de las líneas que operan en la estación se distribuirán temporalmente entre dos ubicaciones: el margen derecho de la avenida Rafael Cabrera, entre las calles Munguía y Pilarillo Seco, y las paradas ya existentes en el Mercado de Vegueta.

Nueva distribución de los carriles y los servicios

- Rafael Cabrera pasará de tres a dos carriles de circulación general. A su derecha se habilitará el carril bus-taxi y, junto a la acera, un cuarto carril reservado a la regulación de Guaguas Municipales. Este último acogerá las paradas y la espera de las guaguas entre servicios, separado del carril por el que circularán guaguas y taxis.

- Los espacios de estacionamiento del margen izquierdo de la avenida se reorganizarán para disponer de zonas de carga y descarga, aparcamiento de motos y reservas para personas con movilidad reducida y farmacias. Esta distribución permitirá atender las necesidades de los comercios y de los usuarios durante la ejecución de las obras.

- La parada de taxis afectada en la calle Miguel de Cervantes se trasladará a la calle Munguía, en el tramo comprendido entre Rafael Cabrera y la avenida Marítima.

Circulación en el entorno del Teatro

Las obras en la calle Francisco Jareño mantendrán la restricción del giro alrededor del Teatro Pérez Galdós desde las calles Losero y Francisco Gourié hacia la GC-110. Por tanto, continuará en servicio el recorrido alternativo actualmente establecido.

Los vehículos deberán seguir por la avenida Rafael Cabrera, incorporarse a la GC-1 en sentido sur y tomar la salida que conduce al monumento a Benito Pérez Galdós.

EMALSA y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria piden a los conductores y a los usuarios del transporte público que presten especial atención a la señalización durante esta fase. Ambas entidades agradecen la comprensión y la colaboración de la ciudadanía ante las molestias que puedan ocasionar los trabajos.