Marcelinho Huertas confirma que seguirá en La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife seguirá contando con Marcelinho Huertas. El club aurinegro ha hecho oficial este martes la renovación del base brasileño por una temporada más, por lo que el jugador paulista afrontará su octavo curso consecutivo defendiendo la camiseta canarista.

La continuidad de Huertas supone una de las noticias más importantes en la planificación deportiva del conjunto tinerfeño, que mantiene así a su gran referente dentro y fuera de la pista. El director de juego llegó a la Isla en el verano de 2019 y, desde entonces, ha sido una pieza clave en la etapa más brillante de la historia reciente del club.

Marcelinho viene de completar otra temporada de enorme nivel. En el curso 2025/26 disputó 49 partidos oficiales entre todas las competiciones y firmó medias de 14,9 puntos y 5,5 asistencias en la Liga Endesa, incluyendo los playoff, además de 12 puntos y 6,2 asistencias en la Basketball Champions League.

El brasileño cerró, además, el año más anotador de su carrera en fase regular de la ACB, con 15,6 puntos por partido. También fue el mejor asistente de la competición por tercera temporada consecutiva, quinta vez en su trayectoria, igualando el registro histórico de Elmer Bennett. A ello sumó un 94% de acierto desde el tiro libre y su presencia en el Segundo Mejor Quinteto tanto de la Liga Endesa como de la BCL.

Su impacto en La Laguna Tenerife va mucho más allá de los números. Con Huertas como uno de los grandes líderes del proyecto, el equipo aurinegro ha conquistado una Basketball Champions League y dos Copas Intercontinentales. Además, durante sus siete temporadas en la Isla, el club se ha clasificado siempre tanto para el playoff de la Liga Endesa como para la Copa del Rey, alcanzando incluso el subcampeonato copero en Badalona 2023.

El base de Sao Paulo también ha seguido agrandando su leyenda en la competición nacional. Es el máximo asistente histórico de la Liga Endesa, con 3.413 pases de canasta, y ocupa puestos de privilegio en partidos disputados, victorias y valoración. Como aurinegro, lidera el ranking histórico del club en ACB en puntos y asistencias, con 3.351 tantos y 1.562 asistencias.

A sus 43 años, Marcelinho Huertas continuará al frente del juego de La Laguna Tenerife, que asegura una temporada más el talento, la experiencia y el liderazgo de una de las grandes leyendas del baloncesto español.