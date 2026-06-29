Al menos 17 detenidos en Gran Canaria en una operación contra la difusión de material de abuso sexual infantil

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido al menos a 17 personas en Gran Canaria en el marco de una operación contra una presunta red vinculada a la producción, difusión y distribución de material de abuso sexual infantil.

El operativo está dirigido por la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y permanece bajo secreto de las actuaciones. Por este motivo, por el momento no han trascendido más detalles oficiales sobre el alcance de la investigación ni sobre la identidad de las personas detenidas.

Fuentes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias han confirmado este lunes la existencia de la operación, en la que también se han practicado varios registros domiciliarios en la isla.

Según adelantan Canarias7 y Europa Press, las pesquisas se centran en una red que presuntamente se dedicaba no solo a compartir este tipo de material, sino también a producir imágenes de menores de edad. EFE también apunta que la investigación continúa activa y que no se descartan nuevas detenciones ni más registros en domicilios de Gran Canaria.

Las actuaciones policiales siguen en marcha, bajo la coordinación judicial, con el objetivo de esclarecer el funcionamiento de la presunta red, determinar el grado de participación de las personas investigadas y localizar posibles nuevos implicados.

Al encontrarse el caso bajo secreto, las autoridades no han facilitado por ahora más información sobre los motivos concretos del operativo ni sobre el resultado de los registros realizados.