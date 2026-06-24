La huelga médica en Canarias se enquista: el SCS defiende la negociación y el Sindicato de Médicos rechaza una oferta “inaceptable”

El conflicto entre el Servicio Canario de la Salud y los médicos de Canarias continúa abierto. Las movilizaciones del colectivo facultativo siguen adelante después de que el Sindicato de Médicos de Canarias haya calificado de “vergonzosa e inaceptable” la última oferta planteada por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional.

El principal punto de discrepancia se centra en que, según los médicos, la propuesta no regula las guardias localizadas y solo contempla mejoras retributivas a partir de la sexta guardia mensual. Una situación que el colectivo considera insuficiente y que mantiene vivo el calendario de huelga previsto para estos días.

Desde el Servicio Canario de la Salud, su director, Adasat Goya, ha defendido la disposición de la administración autonómica a continuar negociando con los representantes de los facultativos. No obstante, ha señalado que las propuestas trasladadas por los médicos no concretan el modelo que reclaman y que algunas de las cuestiones planteadas exceden las competencias del propio SCS.

“Ellos nos hacen una serie de propuestas sin abordar con exactitud qué modelo es el que quieren; lo dejan para una negociación”, explicó Goya en declaraciones a Onda Cero. El director del Servicio Canario de la Salud aseguró que la administración ha estudiado los planteamientos recibidos y ha diferenciado entre aquellos aspectos en los que puede intervenir y aquellos que no dependen directamente de sus competencias.

“Hay cuestiones en las que podemos entrar y otras en las que no, porque no son de nuestra competencia. En todas aquellas que son de nuestra competencia estamos dispuestos a abordar todo esto”, añadió Adasat Goya, quien insistió en que Sanidad mantiene abierta la puerta al diálogo.

Sin embargo, desde el Sindicato de Médicos de Canarias mantienen una lectura muy diferente del momento actual de la negociación. Su secretario general, Levy Cabrera, ha recordado que una de las reivindicaciones del colectivo es que el Servicio Canario de la Salud respalde en Madrid la necesidad de un estatuto propio del médico.

“A nivel estatal, ¿qué le pedimos al Servicio Canario de Salud? Que apoye, en los escenarios donde tiene que reunirse con la ministra de Sanidad y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un estatuto propio del médico”, señaló Cabrera.

El representante sindical también reclamó una clasificación profesional acorde con los estudios universitarios, la formación y la responsabilidad que asumen los médicos y facultativos. Además, defendió la necesidad de contar con mesas específicas de negociación para abordar las particularidades del colectivo.

La tensión entre ambas partes se mantiene, por tanto, en un escenario de posturas enfrentadas. Mientras el SCS sostiene que está dispuesto a avanzar en todo aquello que sea de su competencia, los médicos consideran que la propuesta realizada hasta ahora no responde a sus principales reivindicaciones.

El colectivo facultativo continuará adelante con el calendario de huelga y ha pedido la intermediación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para desbloquear un conflicto que afecta directamente al funcionamiento del sistema sanitario público en las islas.