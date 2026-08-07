Canarias estrena nuevo himno para incluir a La Graciosa

El Himno de Canarias incorpora oficialmente a La Graciosa en su letra. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes, 7 de agosto, la modificación de la Ley del Himno de Canarias que sustituye la referencia a las siete islas por una mención expresa a las ocho que conforman actualmente el Archipiélago.

El cambio afecta únicamente al tercer verso de la composición. La expresión “Repartido en siete peñas” se sustituye por “Repartido en ocho peñas”, mientras que el resto de la letra y la melodía permanecen sin modificaciones.

La reforma se recoge en la Ley 2/2026, de 27 de mayo, que modifica la Ley 20/2003 del Himno de Canarias con el objetivo de adecuarla al Estatuto de Autonomía vigente y reconocer expresamente a La Graciosa como isla del Archipiélago.

La actualización responde a la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en 2018, que estableció que Canarias está integrada por siete islas con administración propia —El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife— además de La Graciosa, que continúa agregada administrativamente a Lanzarote, y los islotes que conforman el Archipiélago Chinijo.

Un cambio exclusivamente simbólico

El propio texto legal subraya que la modificación tiene un carácter estrictamente simbólico y técnico-jurídico. No cambia la melodía del himno, basada en el Arrorró de los Cantos Canarios de Teobaldo Power, ni tampoco su régimen de protección o sus condiciones de uso.

La reforma tampoco afecta al escudo ni a la bandera de Canarias. Su objetivo, según recoge la norma, es mantener la coherencia entre los símbolos oficiales del Archipiélago y la realidad territorial establecida por el actual Estatuto de Autonomía.

La letra del Himno de Canarias había sido aprobada en 2003, cuando la referencia institucional utilizada era todavía la de siete islas. La incorporación de La Graciosa al Estatuto hacía necesario, según la justificación de la nueva ley, actualizar esa referencia también en uno de los principales símbolos de la Comunidad Autónoma.

La modificación está vigente desde mayo

Aunque la ley aparece publicada este viernes, 7 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado, el cambio ya estaba en vigor desde el pasado 28 de mayo.

La norma había sido publicada un día antes, el 27 de mayo, en el Boletín Oficial de Canarias y establecía su entrada en vigor al día siguiente de esa publicación.

De esta forma, la versión oficial del Himno de Canarias ya incorpora el nuevo verso “Repartido en ocho peñas”, reconociendo también simbólicamente a La Graciosa como la octava isla del Archipiélago.