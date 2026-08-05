Un fallecido y dos heridos graves tras explotar un tanque de combustible en Telde

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas de gravedad tras la explosión registrada este miércoles en un tanque de combustible situado en el polígono industrial de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde.

El incidente se produjo alrededor de las 12.09 horas y obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en la zona. Los dos heridos, cuyo pronóstico es grave, fueron evacuados a un centro hospitalario, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Las causas de la explosión todavía no han sido esclarecidas y permanecen bajo investigación. Las primeras informaciones apuntan a que varios operarios se encontraban trabajando en la parte superior de uno de los depósitos y realizaban labores de soldadura cuando se produjo la deflagración.

El suceso también provocó un pequeño incendio, que fue controlado por los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar. En el operativo participaron efectivos de bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y recursos sanitarios.

El Ayuntamiento de Telde informó de que los servicios de intervención continuaban trabajando de manera coordinada para asegurar las instalaciones, atender a las personas afectadas y descartar cualquier riesgo adicional en el entorno.

El consistorio pidió además a la ciudadanía que evitara desplazarse hasta las inmediaciones del polígono industrial de Salinetas, con el objetivo de no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia.

La zona permanece acordonada mientras continúan las labores de inspección y la investigación destinada a determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la explosión.