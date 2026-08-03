Temperaturas próximas a los 20 grados en los lugares más fríos de Canarias

No hay rincón de las islas que escape al sofocante calor que se viene registrando en los últimos días en Canarias. Se viene afrontando un episodio de calor extremo con Gran Canaria como la isla más castigada y en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Las temperaturas han llegado a superar los 43 grados en Tasarte, mientras que en otros puntos del archipiélago también se han registrado valores muy altos

La otra cara de esta ola de calor son las mínimas elevadas, que impiden que el cuerpo y el territorio se recuperen. En enclaves de altura como Roque de los Muchachos e Izaña, las temperaturas mínimas han rondado los 20 grados, un dato llamativo por tratarse de zonas donde habitualmente el frescor nocturno actúa como alivio térmico. Lo destacaba esta mañana en Onda Cero el Delegado de la AEMET, Víctor Quintero. Lo más probable es que el calor toque techo entre hoy y mañana, con valores especialmente altos en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y zonas interiores de las islas orientales. A partir de mitad de semana se espera una bajada gradual de las máximas