Lakovic perfila su nuevo La Laguna Tenerife

El nuevo proyecto de La Laguna Tenerife empieza a tomar forma bajo la dirección de Jaka Lakovic. El técnico esloveno afronta con ilusión sus primeras semanas al frente del conjunto aurinegro y ya ha dejado algunas pistas sobre la identidad que pretende imprimir al equipo: mantener el espíritu competitivo de los últimos años, pero incorporando más velocidad y agresividad al juego.

Lakovic se mostró satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora, aunque dejó claro que la plantilla todavía no está completamente cerrada. El club continúa rastreando el mercado en busca de un jugador interior que pueda actuar como ‘5-4’, con movilidad y capacidad atlética, y que aporte características diferentes a las que ya tiene el equipo.

Una última incorporación para completar el grupo

El entrenador reconoce que preferiría contar cuanto antes con ese refuerzo, especialmente en una pretemporada marcada por varias incorporaciones y por el cambio en el banquillo.

La intención es acelerar el proceso de adaptación de una plantilla que conserva buena parte de su estructura, pero que deberá asimilar también nuevos conceptos. Para Lakovic, el trabajo diario será fundamental para volver a situar al equipo entre los conjuntos más competitivos de la Liga Endesa.

El esloveno evita ponerse por ahora metas concretas en términos de clasificación, Copa del Rey o playoff. Su prioridad pasa por construir desde los entrenamientos y conseguir que el Tenerife mantenga una de sus principales señas de identidad: competir en cualquier cancha.

Más velocidad sin romper con el pasado

La llegada de Lakovic supone un cambio importante después de la extensa etapa de Txus Vidorreta, aunque el nuevo entrenador no pretende transformar por completo la propuesta del equipo.

Con buena parte del bloque de temporadas anteriores todavía en la plantilla, el técnico apuesta por introducir ajustes más que por una revolución. Su idea pasa por subir ligeramente el ritmo de juego y aumentar la agresividad, aprovechando además la versatilidad de las nuevas incorporaciones.

Lakovic valora especialmente que el equipo cuente con varios jugadores capaces de generar con balón, algo que puede reducir la carga que tradicionalmente han asumido Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo. También espera disponer de mayores alternativas defensivas gracias a jugadores con capacidad para ocupar diferentes posiciones.

La Eurocup, un nuevo desafío

Uno de los grandes condicionantes de la temporada será el estreno de La Laguna Tenerife en la Eurocup, después de diez campañas consecutivas disputando la Basketball Champions League.

Lakovic considera que el principal reto estará en la acumulación de encuentros. El calendario será especialmente intenso hasta mediados de marzo y obligará al cuerpo técnico a disponer de una rotación amplia, con la necesidad de que todos los integrantes de la plantilla estén preparados para aportar minutos de calidad.

Lakovic respeta la decisión de Fran Guerra

El entrenador aurinegro también abordó la salida de Fran Guerra, con quien inicialmente contaban tanto el club como el propio cuerpo técnico.

Lakovic explicó que la decisión de abandonar el equipo partió del jugador y aseguró respetarla completamente. El técnico destacó además la trayectoria del pívot canario durante su etapa en Tenerife y le deseó suerte en su nuevo destino.

Shermadini progresa y Marcelinho mantiene su peso

En cuanto a dos de los principales referentes del vestuario, Lakovic transmitió buenas sensaciones sobre Giorgi Shermadini, que continúa incorporándose progresivamente al trabajo después de los problemas físicos de la pasada temporada.

También remarcó la importancia de Marcelinho Huertas, que dispone de permiso para incorporarse algo más tarde a la pretemporada. El nuevo técnico considera al veterano base brasileño una figura fundamental no solo por lo que aporta sobre la pista, sino también por su influencia en el vestuario y en el funcionamiento diario del grupo.

La pretemporada servirá ahora para ir asentando las nuevas ideas antes del primer gran objetivo del curso: el estreno en la Liga Endesa, previsto para el 27 de septiembre ante Casademont Zaragoza en el Santiago Martín. Hasta entonces, Lakovic quiere aprovechar cada entrenamiento y cada amistoso para ir construyendo la versión del Tenerife que tiene en mente.