Canarias rozará hoy los 40 grados

El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago con una previsión de intensificación durante el martes y el miércoles y una remisión gradual a partir del jueves. La masa de aire cálido y seco de origen africano afecta con más intensidad a las medianías y cumbres de las islas montañosas y al interior de las islas orientales. En Gran Canaria se prevén máximas de 39 grados, con posibilidad de superar puntualmente los 40 en medianías del oeste, sur y sudeste, incluida la cuenca de Tejeda. En Fuerteventura y Lanzarote se esperan máximas de hasta 37 grados, aunque en zonas interiores y del este pueden alcanzarse valores más altos de forma puntual. El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha actualizado las medidas extraordinarias de grado 1 para la prevención de incendios forestales, ampliando su aplicación a toda la zona de riesgo de incendio forestal. Medidas muy similares a las adoptadas por el Cabildo de Gran Canaria.