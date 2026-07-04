500 microseísmos en Tenerife en las últimas horas

El Instituto Geográfico Nacional ha detectado un nuevo enjambre de actividad sismo-volcánica con unos 500 seísmos de escasa magnitud bajo la isla de Tenerife entre las 18.00 horas de este viernes y las 04.00 horas de este sábado, ninguno de ellos sentido por la población. Según ha informado este sábado el organismo estatal, se trata de un episodio que presenta un patrón repetitivo similar al registrado el pasado mes de febrero.

En concreto, de los 500 eventos sísmicos que se han contabilizado en esas diez horas, únicamente tres han podido ser localizados hasta el momento por la debilidad de las señales registradas. Al respecto, el IGN ha explicado que, al tratarse de señales de muy baja amplitud, la localización se ha realizado de forma conjunta, situando el foco a una profundidad aproximada de diez kilómetros bajo el nivel del mar. Además, ha advertido de que tanto el número de eventos como sus magnitudes y profundidades son aún datos provisionales y podrían variar tras un análisis más detallado.

El IGN interpreta que esta actividad es compatible con la circulación o interacción de fluidos magmáticos con el medio rocoso en profundidad, aunque ha matizado que este tipo de sismicidad, por sí sola, no implica necesariamente una evolución hacia otros escenarios de actividad volcánica. Asimismo, añade que la persistencia de estos movimientos en una misma zona es compatible con la existencia de un proceso activo localizado. El IGN ha indicado que, conforme a los protocolos de vigilancia volcánica, ha remitido el correspondiente aviso por el incremento de la frecuencia de la actividad sísmica al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias y al Sistema Nacional de Protección Civil.

Se mantiene desplegada en Tenerife una red de más de un centenar de estaciones, equipos y puntos de muestreo para monitorizar en tiempo real la sismicidad, las deformaciones del terreno y los parámetros geoquímicos con el fin de detectar cualquier cambio que pueda indicar una evolución del peligro volcánico a corto, medio o largo plazo.