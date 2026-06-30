Tenerife estrena sus primeras guaguas de dos pisos

Tenerife estrenará este miércoles, 1 de julio, sus primeras guaguas de dos pisos. Las dos primeras unidades se incorporarán a las líneas 110, que conecta Santa Cruz con Costa Adeje, y 112, entre la capital tinerfeña y Los Cristianos, dos de las rutas de mayor demanda de la compañía pública Titsa.

La incorporación de estos vehículos permitirá aumentar la capacidad del transporte público en los principales corredores de la isla. Según el Cabildo de Tenerife, cada guagua pasará de las 59 plazas habituales a 85 butacas por viaje, lo que supone un incremento del 44% en la oferta de asientos.

En total, la isla contará este año con trece guaguas de dos pisos, que se irán sumando al servicio de forma progresiva a partir de la próxima semana. Además de reforzar la autopista del sur, estas unidades también operarán en el norte, concretamente en la línea 108, que une Santa Cruz con Icod de los Vinos.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que esta medida supone “un salto sin precedentes en la capacidad de Titsa” y permitirá aportar dos millones de plazas más al año en las autopistas TF-1 y TF-5. Dávila recordó que las líneas 110, 112 y 108 desplazaron en 2025 a cuatro millones de pasajeros y señaló que, con la entrada en servicio de estos nuevos vehículos, la capacidad podrá alcanzar los seis millones de usuarios en estas rutas.

La presidenta insular subrayó también que la mejora del transporte público ha sido una de las prioridades del Cabildo en los últimos tres años, periodo en el que se han incorporado 351 nuevas guaguas a la flota, con una inversión superior a los 125 millones de euros. “Ahora toca el paso más importante: que cada vez más personas decidan dejar el coche en casa y apuesten por la guagua”, afirmó.

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, explicó que los nuevos vehículos han sido fabricados de forma específica para adaptarse a las características de Tenerife y a las necesidades del servicio. Además, destacó que incorporan sistemas avanzados de seguridad y asistencia a la conducción, tanto para mejorar la protección de los pasajeros como las condiciones de trabajo del personal conductor.

La entrada en funcionamiento de las guaguas de doble piso ha ido acompañada de un plan específico de formación para conductores. Por el momento, 60 profesionales ya han completado esta capacitación, de un total de 90 que recibirán la preparación necesaria para operar estos vehículos.

La renovación de la flota continuará durante los próximos meses con la llegada de otras 57 guaguas antes de final de año y 25 nuevas unidades en 2027 para trayectos interurbanos. De estas últimas, cinco también serán de doble piso, lo que elevará hasta 18 el número de vehículos de estas características circulando por las principales carreteras de Tenerife.