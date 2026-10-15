Las cuatro entidades de Joventuts Musicals de Menorca reivindican la unión y la fuerza de la música clásica

Las cuatro delegaciones de Joventuts Musicals en la isla —Ciutadella, Maó, Alaior y Es Mercadal i Fornells— han visitado los estudios de Onda Cero Menorca para compartir sus impresiones tras haber sido galardonadas en la última edición de los Premios Onda Cero Menorca.

En la entrevista han participado Pilar Carreras (Joventuts Musicals de Ciutadella), Maria Antonietta Muggianu (Maó), Montse Timoner (Alaior) y Cati Pascual (Es Mercadal y Fornells), quienes expresaron su enorme agradecimiento por este reconocimiento a la trayectoria y a la labor de promoción de la música clásica y el talento joven que realizan.

El galardón pone en valor el intenso trabajo colaborativo que las cuatro entidades han consolidado durante los últimos años. Como destacaron durante la entrevista, la colaboración estrecha ha permitido crear una verdadera red que optimiza la gestión, refuerza la programación y ofrece a los jóvenes intérpretes la oportunidad de actuar en múltiples escenarios de la isla. Además, se destacó el papel histórico que han tenido figuras clave como Júlia Pascual y Caterina Joanico en el impulso inicial de estas reuniones de coordinación entre los municipios.

Las representantes destacaron también el ambiente de "sororidad" y entendimiento mutuo que ha transformado la gestión técnica en una estrecha relación de amistad. Durante la conversación se abordó el apoyo de la ciudadanía menorquina, reflejado en la fidelidad de sus socios. Actualmente, las entidades cuentan con un volumen destacado de asociados repartidos por toda la isla: 230 en Maó, 185 en Ciutadella, 74 en Alaior y 55 en Es Mercadal y Fornells, cifras que consideran el verdadero motor que impulsa sus actividades culturales.

De cara al futuro, las portavoces de Joventuts Musicals hicieron un llamamiento a las nuevas generaciones, tanto para que se sumen como público y socias a la entidad, como para que utilicen esta red como plataforma de despegue en sus carreras profesionales. Finalmente, animaron a toda la población menorquina a acudir a las salas y recintos para "vivir la emoción de la música en directo" y poner en valor el alto nivel artístico que ofrece la isla.