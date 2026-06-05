Menorca refuerza su apuesta medioambiental con inversiones en agua, residuos y conservación

Con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, el conseller insular de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera de Menorca, Simón Gornés, ha reivindicado el papel de la isla como referente nacional e internacional en sostenibilidad, al tiempo que ha señalado los desafíos que marcarán la agenda ambiental de los próximos años.

Durante una entrevista concedida a Onda Cero Menorca, Gornés destacó que, tras 31 años como Reserva de Biosfera, la isla ha logrado un elevado nivel de concienciación ciudadana y un importante desarrollo técnico en materia de biodiversidad y protección del territorio. Según explicó, Menorca cuenta con equipos especializados y proyectos que la sitúan como referente en el conocimiento y conservación de especies amenazadas.

El agua, una prioridad estratégica

Uno de los principales ejes de actuación del Consell es la gestión del agua. Gornés detalló que actualmente se están impulsando inversiones destinadas a mejorar los sistemas de saneamiento, optimizar el funcionamiento de las depuradoras y aumentar el uso de agua regenerada para riego y otros usos. Además, confirmó que el proyecto de una nueva desaladora avanza con el objetivo de garantizar el suministro y reducir la presión sobre los acuíferos de la isla.

El responsable insular señaló que existen proyectos financiados con fondos ITS y otras partidas que suman alrededor de 22 millones de euros repartidos entre los distintos municipios de Menorca para reforzar las infraestructuras hídricas.

El reto de los residuos

En materia de residuos, Gornés advirtió de que el vertedero de Milà tiene un horizonte limitado y que las futuras normativas europeas reducirán drásticamente la posibilidad de enterrar residuos. Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de gestión y mejorar la implicación ciudadana en la separación y reciclaje de residuos.

Playas y posidonia: una labor de concienciación

El conseller también defendió el actual modelo de gestión de playas, coordinado entre el Consell y los ayuntamientos, y subrayó la importancia de la posidonia oceánica para la conservación del litoral. Gornés recordó que la presencia de esta planta marina en las playas no debe considerarse suciedad, sino un elemento esencial para evitar la erosión y preservar la calidad de las aguas y la biodiversidad marina.

Inversiones en el Camí de Cavalls

Otro de los proyectos destacados es el mantenimiento y mejora del histórico Camí de Cavalls. El Consell destina anualmente más de dos millones de euros a actuaciones de conservación, señalización y seguridad en este recorrido, considerado ya un importante atractivo turístico, cultural y natural de la isla. Entre las actuaciones previstas figuran nuevos desvíos y mejoras en tramos especialmente sensibles o peligrosos.

Según el conseller, la combinación de planificación, inversión y concienciación ciudadana seguirá siendo clave para que Menorca mantenga su condición de referente ambiental y afronte con garantías los desafíos del futuro.

Con la participación del Consell Insular de Menorca, Menorca Reserva de la Biosfera, FONGAME y Coca-Cola