LEER MÁS El campo menorquín reclama relevo generacional, menos burocracia y defensa de la tierra agraria en plena semana electoral

El Partido Popular de Menorca ha defendido la necesidad de reducir la burocracia y la carga fiscal que soportan agricultores y ganaderos de la isla, así como de reconocer las particularidades derivadas de la insularidad, durante un encuentro celebrado este martes con representantes del sector primario.

Los candidatos del PP Menorca al Congreso y al Senado, Joan Mesquida y Ramón Sintes, han mantenido la reunión para conocer las principales reivindicaciones del sector y presentar las propuestas de la formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante el encuentro, Ramón Sintes ha reclamado menos trabas administrativas, una reducción de los impuestos y medidas que permitan compensar los sobrecostes que supone producir en Menorca respecto a los territorios peninsulares.

Entre las propuestas planteadas, los populares han defendido una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que garantice una financiación suficiente, ayudas directas a los productores y una mayor protección frente a la competencia de terceros países. Sintes también ha reclamado unas condiciones medioambientales que, según ha señalado, sean compatibles con la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El candidato al Senado ha insistido, además, en la necesidad de establecer un tratamiento económico diferenciado para Menorca en el reparto de las ayudas europeas, así como adaptar la normativa a las características de la producción insular. Según ha argumentado, los agricultores y ganaderos de la isla afrontan mayores costes de producción, transporte y comercialización.

La reducción de los costes energéticos, de los combustibles y de las materias primas figura también entre las medidas defendidas por el PP, que propone acompañarlas de incentivos fiscales y rebajas impositivas para el sector agrario.

En materia hídrica, Sintes ha apostado por impulsar un Plan Nacional del Agua que permita garantizar los recursos frente a los episodios de sequía, con especial atención a la reutilización de aguas regeneradas. La formación también plantea medidas para facilitar la incorporación de jóvenes al campo y favorecer el relevo generacional.