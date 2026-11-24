En el marco de una semana marcada por las elecciones, el sector agrario de Menorca ha vuelto a poner sobre la mesa sus principales retos de presente y futuro en una entrevista radiofónica dedicada al campo menorquín. Durante la conversación, se abordaron cuestiones como el relevo generacional, las dificultades climáticas y de gestión del agua, la carga administrativa y la necesidad de proteger el suelo agrícola.

Relevo generacional y futuro de las explotaciones

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la preocupación por el futuro del oficio de payés en la isla. Según las estimaciones expuestas durante la charla, alrededor del 50 % de los payeses que trabajan actualmente en Menorca podrían jubilarse en un plazo aproximado de cinco años.

Aunque se señaló que existen jóvenes dispuestos a continuar con la actividad, se subrayó que asumir una explotación supone un desembolso elevado —entre maquinaria y ganado— y que resulta imprescindible mejorar la rentabilidad y ofrecer facilidades reales para que el relevo sea viable frente a otros sectores económicos. Asimismo, se repasó el papel de Unió de Pagesos (organización profesional agraria nacida hace cerca de cinco décadas, en 1977, tras el franquismo, y vinculada a nivel estatal a una coordinadora) en la defensa del sector ante administraciones y normativas europeas.

Clima adverso, agua y trabas administrativas

La situación meteorológica y el acceso al agua ocuparon otro tramo relevante del diálogo. Se apuntó que el año anterior cerró con un balance negativo y que la falta de lluvias ha condicionado el arranque de la temporada, con escaso crecimiento de hierba y vacas que todavía no pastan a finales de noviembre, lo que genera perspectivas pesimistas a corto plazo.

En materia hídrica, se defendió la necesidad de mejorar el aprovechamiento del agua de lluvia y de las depuradoras para el regadío, así como de revisar los procedimientos administrativos: se criticó que la digitalización obligatoria de trámites —como los movimientos de animales o las altas y bajas— conviva con exigencias en papel, como el libro de explotación.

Defensa del suelo agrario frente a las placas solares y recuerdo a Manel Martí

Finalmente, se reclamó proteger la tierra de cultivo tanto frente a la especulación como ante la instalación de placas solares sobre suelo agrario, abogando por aprovechar cubiertas ya existentes (como tejados de naves, polígonos o edificaciones) en lugar de restar superficie útil para la producción de alimentos.