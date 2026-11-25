Alrededor de un centenar de personas se han movilizado en Maó con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia machista y reclamar mayores recursos para garantizar la seguridad y la autonomía de las víctimas.

La manifestación, marcada por la lluvia, ha arrancado frente a los juzgados de Maó con un itinerario simbólico que pretendía reproducir el camino que deben recorrer las mujeres cuando deciden denunciar una situación de maltrato.

El recorrido previsto incluía el centro de salud Verge del Toro y la comisaría de la Policía Nacional, ubicada en la plaza Miranda, para finalizar nuevamente ante las dependencias judiciales.

La vivienda, una de las principales reivindicaciones

El acceso a una vivienda ha centrado buena parte de las reivindicaciones de esta edición. Águeda Tur, portavoz de las manifestantes, ha denunciado las dificultades que encuentran las mujeres maltratadas para abandonar sus hogares cuando carecen de una alternativa habitacional.

«Este año enfocamos la manifestación en la vivienda, ya que si una mujer maltratada no puede salir de su casa es un problema añadido», ha señalado Tur.

La portavoz también ha alertado sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres, cifrando en 114 las fallecidas durante este año y calificando estos datos de inasumibles en una sociedad democrática.