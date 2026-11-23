A pocos días de la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre, el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Baleares, Joan Mesquida, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Menorca para analizar la actualidad política de la isla y detallar los ejes de su programa electoral. Durante la entrevista en Más de Uno Menorca, Mesquida se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber gobernado mediante cesiones constantes a sus socios parlamentarios y de haber bloqueado hasta 47 iniciativas legislativas en la Cámara Baja.

Uno de los bloques centrales de la entrevista ha sido el acceso a la vivienda. Mesquida ha señalado que el encarecimiento de los alquileres en un 60 % y la desaparición del 30 % de la oferta residencial en los últimos ocho años requieren un cambio de rumbo urgente. Entre las medidas propuestas por el PP destacan aprobar la ley antiocupación para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y reformar la Ley del Suelo incorporando el silencio administrativo positivo a los tres meses para agilizar licencias, avalar a los menores de 40 años en la compra de su primera vivienda (cubriendo el 20 % que no financian los bancos), reducir el IVA del 10 % al 4 % en vivienda nueva y aplicar deducciones fiscales tanto para inquilinos como para propietarios.

En materia de transportes, el candidato popular ha denunciado las continuas cancelaciones en las rutas aéreas entre Menorca y Palma, así como el encarecimiento de los billetes y la pérdida de frecuencias con Barcelona. Mesquida ha recordado el logro de la tercera frecuencia de la Obligación de Servicio Público (OSP) con Madrid, aunque ha lamentado la cancelación registrada este lunes que ha dejado en tierra a un centenar de pasajeros. «En Menorca no tenemos carreteras ni trenes que nos conecten con la península; no podemos permitir estas cancelaciones», ha subrayado.

Respecto al turismo, Mesquida ha defendido la estrategia de desestacionalización impulsada desde el Consell Insular de Menorca y el Govern balear mediante eventos deportivos y culturales en temporada baja. Sin embargo, se ha posicionado en contra de ampliar la capacidad del aeropuerto de Menorca en los meses punta de julio y agosto, rechazando la inversión de 170 millones de euros prevista para nuevos fingers y slots. «Crecer más en verano no es lo que necesitamos», ha afirmado, reclamando en su lugar la construcción urgente de una nueva torre de control física que sustituya a la actual, de 1968, tras el fracaso del proyecto de torre virtual.

En el ámbito energético y medioambiental, el dirigente del PP ha reiterado la oposición frontal de su formación a la instalación de parques eólicos marinos frente a la costa norte de Menorca. Mesquida ha advertido de que aerogeneradores de 270 metros de altura pondrían en riesgo la biodiversidad de la Reserva de Biosfera, el paisaje y el sector pesquero local. Finalmente, sobre los juzgados de Ciutadella, ha criticado el retraso acumulado durante la legislatura, aunque ha celebrado que el Ministerio haya desbloqueado recientemente la actuación para dignificar las condiciones laborales de los profesionales de la justicia en el municipio. Mesquida ha concluido apelando a la movilización el 29 de noviembre para lograr un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo que apueste por la reducción del gasto político y la bajada de impuestos.