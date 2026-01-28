SUCESOS

Expertos del Govern analizan el estado de Cala Sant Esteve tras el desprendimiento mortal

Preocupación por el estado del acantilado tras las últimas lluvias

Iván Martín

Menorca |

Un equipo de RiscBal (Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Illes Balears, adscrito a la Universitat de les Illes Balears) se desplaza este miércoles a Menorca para evaluar el estado de la zona de Cala Sant Esteve, donde se produjo el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones que causó una víctima mortal en el interior de una casa.

El objetivo es analizar el terreno y determinar el nivel de riesgo al que están expuestas las viviendas adyacentes a la siniestrada que han sido desalojadas de forma preventiva.

Esta medida se enmarca en las actuaciones de la Dirección General de Emergencias e Interior, que busca identificar áreas que requieran consolidación o revisión para evitar nuevos incidentes.

En Más de Uno Menorca escuchamos las primeras reacciones del alcalde de Es Castell, Lluís Camps.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer