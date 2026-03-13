Menorca lanza en abril un gran 'Opening Cultural' con la cultura y las galerías de arte como ejes centrales

LEER MÁS Menorca refuerza en la ITB de Berlín su apuesta por la cultura y la desestacionalización

Menorca aprovechó su presencia en la feria turística ITB de Berlín para reforzar su apuesta por alargar la temporada y situarse como un destino de referencia más allá de los meses de verano, según explicó la gerente de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, en una entrevista con Onda Cero. Mercadal destacó que las previsiones para este año son incluso mejores que las del ejercicio anterior, siempre condicionadas por la incertitud generada por el conflicto bélico en Oriente Medio, que mantiene al sector a la espera de cómo evolucionará la situación.

Una de las claves de esa estrategia es el adelanto de la conectividad aérea con Alemania: los vuelos empezarán entre dos y tres semanas antes que el año pasado y ya a finales de marzo habrá conexiones directas, lo que permitirá repartir el mismo volumen de turistas en más meses y aliviar la presión de la temporada alta. Mercadal subrayó que este esfuerzo debe ir acompañado por la planta hotelera, que ha comenzado a abrir desde mediados de febrero y va incrementando progresivamente sus aperturas, en una labor coordinada entre administraciones y sector privado para asegurar que conectividad y oferta alojativa vayan de la mano.

La gerente puso en valor, además, el repunte del mercado alemán: 2023 fue el primer año en el que el turismo procedente de Alemania creció tras más de una década de descensos, tendencia que este año continúa al alza. En Berlín, las instituciones menorquinas han mantenido reuniones con los principales turoperadores alemanes, que, no obstante, se muestran prudentes y consideran que es demasiado pronto para cuantificar el posible impacto del conflicto internacional, tanto en la demanda como en factores como el precio del petróleo y de las conexiones aéreas.

Para consolidar la desestacionalización, Menorca lanzará este abril un gran 'Opening Cultural' con la cultura y las galerías de arte como ejes centrales, aprovechando que la isla cuenta con más de una treintena de espacios que permanecen abiertos gran parte del año. Mercadal defendió que Menorca ofrece tranquilidad, calidad, buena gastronomía y una programación de actividades sólida durante nueve meses, y remarcó que el objetivo es consolidar abril como mes plenamente turístico antes de seguir avanzando en la ampliación de la temporada hacia otros extremos del calendario.